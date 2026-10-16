به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان گفت: از امروز تا روز یکشنبه شاهد استقرار جوی نسبتا آرام در آسمان استان خواهیم بود.

مرتضی صبوری افزود: امروز آسمان صاف تا قسمتی ابری در برخی ساعات همراه با وزش ملایم باد خواهد بود و فردا هم آسمان صاف تا قسمتی ابری در برخی ساعات همراه با افزایش ابر، وزش باد و غبار محلی خواهد بود.

وی در خصوص تغییرات دمایی هم گفت: امروز و فردا حداکثر دمای هوای شهر قم ۳۵ درجه سانتیگراد است.

کارشناس هواشناسی در خصوص وضعیت جوی هفته آینده نیز گفت: از روز سه شنبه شاهد کاهش تدریجی دمای هوا خواهیم بود و در این روز، سامانه بارشی ضعیفی وارد استان می‌شود.