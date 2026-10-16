به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین غبیشاوی امام جمعه آبادان در خطبه‌های نماز جمعه گفت: جبهه مقاومت، به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران، آمادگی صددرصدی برای دفاع دارد و جنگ آینده برای هر ۲ طرف از اهمیت حیاتی برخوردار خواهد بود.

او افزود:جنگ آینده با جنگ‌های گذشته متفاوت خواهد بود و با تکیه بر ایمان، توکل به خدا، اتحاد ملی و پیروی از رهبری، پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود.

امام جمعه آبادان با بیان اینکه بهترین دفاع، حمله است، گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی باید بدانند که ملت ایران در برابر تهدید‌ها و زیاده‌خواهی‌ها کوتاه نخواهد آمد و اگر در برابر شرایط مورد نظر جمهوری اسلامی ایران تسلیم شوند، ابهت ادعایی آنها بیش از پیش فرو خواهد ریخت.

حجت الاسلام والمسلمین غبیشاوی با اشاره به تفاوت توان اقتصادی و بودجه‌های دفاعی ایران و دشمنانش گفت: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ایمان، توکل به خدا و ظرفیت‌های خود در برابر تهدید‌ها ایستادگی می‌کند و امداد‌های الهی نیز پشتوانه ملت ایران خواهد بود.

حجت‌الاسلام غبیشاوی با تاکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی افزود: پیروی از رهبری و اتحاد مردم از عوامل مهم ایستادگی در برابر دشمنان است و با تکیه بر این ظرفیت‌ها می‌توان به پیروزی در برابر مستکبران امیدوار بود.

خطیب جمعه آبادان در ادامه با تبریک ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، این بانوی بزرگ اسلام را الگویی برای زنان مسلمان دانست و گفت: سیره حضرت زینب (س) درس ایستادگی در برابر ظلم و بیان حقیقت است و زنان جامعه اسلامی نیز با الگوگیری از این شخصیت بزرگ، در دفاع از حقوق مظلومان نقش‌آفرینی می‌کنند.

او با اشاره به فرارسیدن هفته پیوند اولیا و مربیان گفت: تربیت نسل جوان تنها بر عهده معلمان و مربیان نیست و خانواده‌ها باید با حضور فعال در کنار مدارس، زمینه رشد و تربیت صحیح دانش‌آموزان را فراهم کنند.

امام جمعه آبادان با اشاره به ضرورت توجه به نیاز‌های جوانان افزود: برای تخلیه سالم هیجانات جوانان باید برنامه‌ریزی شود و تقویت گفت‌و‌گو میان والدین و فرزندان می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی موثر باشد.

او در بخش دیگر خطبه‌های نماز جمعه آبادان با اشاره به هفته تربیت بدنی، ورزش را ضرورتی برای سلامت جامعه دانست و گفت: کم‌تحرکی از عوامل بروز بسیاری از بیماری‌هاست و باید برای توسعه امکانات ورزشی در مناطق مختلف شهر برنامه‌ریزی شود.

حجت الاسلام والمسلمین غبیشاوی با انتقاد از محرومیت برخی محلات حاشیه‌ای آبادان از امکانات ورزشی گفت: در شرایطی که هزینه‌های زیادی برای تیم‌های حرفه‌ای از جمله صنعت‌نفت آبادان صرف می‌شود، برخی محلات از حداقل زیرساخت‌های ورزشی محروم هستند.

امام جمعه آبادان خواستار استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی برای اداره تیم‌های ورزشی پرهزینه و اختصاص امکانات بیشتر به محلات کم‌برخوردار شد.