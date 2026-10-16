استاندار اردبیل گفت: در شرایط کنونی کشور، تولیدکنندگان پیش‌قراولان جنگ اقتصادی بوده و رفع موانع فعالیت آنان برای حفظ تولید و اشتغال ضرورت دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه در نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه معدن و تولید مصالح ساختمانی اظهار کرد: بخشی از مطالبات و مشکلات فعالان اقتصادی در شهرستان‌ها باید با پیگیری فرمانداران و مدیریت محلی برطرف شود و مدیران شهرستانی لازم است در این زمینه نقش فعال‌تری ایفا کنند.

وی با اشاره به چالش‌های واحد‌های تولیدی در زمینه تأمین سوخت و انرژی، افزود: تأمین پایدار انرژی از مهم‌ترین دغدغه‌های تولیدکنندگان است و واحد‌های بزرگ تولیدی باید از هم‌اکنون برای استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برنامه‌ریزی کنند.

استاندار اردبیل با اشاره به بررسی مسائل مربوط به تسهیلات بانکی، ثبت سفارش کالا‌های وارداتی و دیگر مشکلات فعالان اقتصادی بیان کرد: این موضوعات با حضور دستگاه‌های مرتبط بررسی و راهکار‌های لازم برای تسریع در رفع موانع ارائه شد.

امامی یگانه تأکید کرد: تأمین منابع مالی، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و بررسی مستمر مشکلات واحد‌های تولیدی می‌تواند به رفع موانع کسب‌وکار و پایداری فعالیت‌های اقتصادی استان کمک کند.

وی با قدردانی از تلاش کارگران و فعالان بخش تولید اظهار کرد: کارفرمایان و کارگران در شرایط مختلف همواره در عرصه تولید حضور داشته‌اند و از کشور پشتیبانی کرده‌اند.

در این نشست مسائل و مشکلات چهار واحد تولید مصالح ساختمانی و معدنی استان که در حفظ تولید، اشتغال و رونق اقتصادی نقش دارند، بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.