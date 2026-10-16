به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،حجت‌الاسلام رسول جمشیدی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه پلدشت با اشاره به فرارسیدن روز پرستار و سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س)، پرستاری را جلوه‌ای از صبر، تعهد و خدمت به انسان‌ها دانست.

وی با بیان اینکه حضرت زینب (س) الگویی ماندگار از صبر و استقامت در تاریخ اسلام است، تصریح کرد: پرستاران نیز با تلاش شبانه‌روزی، مسئولیت‌پذیری و مراقبت از بیماران، نقشی اساسی در حفظ سلامت جامعه ایفا می‌کنند و شایسته قدردانی هستند.

امام جمعه پلدشت همچنین با اشاره به سالروز جنگ جمل، بر ضرورت شناخت سیره حکومتی حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و مطالعه نهج‌البلاغه تأکید کرد و این کتاب را منبعی ارزشمند برای شناخت معارف قرآنی، اصول حکومت علوی و مبانی انقلاب اسلامی دانست.

جمشیدی با بیان اینکه تحولات عدالت‌محور همواره با مقاومت صاحبان منافع و امتیاز‌های نامشروع روبه‌رو می‌شوند، به جریان‌های قاسطین، ناکثین، مارقین و قاعدین در دوران حکومت امیرالمؤمنین (ع) اشاره کرد و شناخت ماهیت این جریان‌ها را برای تحلیل تحولات سیاسی و اجتماعی مهم دانست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به روز ملی ورزش و تربیت بدنی در ۲۶ مهرماه، توسعه ورزش همگانی، دانش‌آموزی و قهرمانی را از ضرورت‌های ارتقای سلامت عمومی و افزایش نشاط اجتماعی برشمرد.

امام جمعه پلدشت با تأکید بر اینکه تحقق شعار «ایران قوی» به برخورداری از ورزش قوی نیاز دارد، افزود: ترویج فرهنگ ورزش در خانواده‌ها و مدارس، فراهم‌کردن زمینه مشارکت عمومی و حمایت از ورزش قهرمانی، در ارتقای سلامت، تقویت انسجام اجتماعی و افزایش توان ملی نقش مؤثری دارد.