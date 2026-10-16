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استاندار بوشهر با حضور در پنج بیمارستان استان و اهدای شاخه گل به پرستاران، از تلاشهای شبانهروزی مدافعان سلامت و همراهی آنان با بیماران قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، روز پرستار فرصتی برای پاسداشت تلاش کسانی است که در لحظههای دشوار بیماری، با مسئولیتپذیری و دلسوزی در کنار بیماران میمانند.
استاندار بوشهر در این روز با حضور در پنج بیمارستان استان و اهدای شاخه گل به پرستاران، از خدمات و تلاشهای آنان در مسیر مراقبت از بیماران قدردانی کرد.
پرستارانی که در روزهای سخت نیز سنگر خدمت را ترک نکردند و با حضور در کنار بیماران، بخشی از بار رنج و نگرانی آنان را به دوش کشیدند.
این دیدار، فرصتی برای قدردانی از تلاشهای کادر پرستاری و یادآوری جایگاه ارزشمند آنان در نظام سلامت بود؛ تلاشهایی که فراتر از وظیفه حرفهای، با صبوری، همدلی و تعهد گره خورده است.