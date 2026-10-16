به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، روز پرستار فرصتی برای پاسداشت تلاش کسانی است که در لحظه‌های دشوار بیماری، با مسئولیت‌پذیری و دلسوزی در کنار بیماران می‌مانند.

استاندار بوشهر در این روز با حضور در پنج بیمارستان استان و اهدای شاخه گل به پرستاران، از خدمات و تلاش‌های آنان در مسیر مراقبت از بیماران قدردانی کرد.

پرستارانی که در روزهای سخت نیز سنگر خدمت را ترک نکردند و با حضور در کنار بیماران، بخشی از بار رنج و نگرانی آنان را به دوش کشیدند.

این دیدار، فرصتی برای قدردانی از تلاش‌های کادر پرستاری و یادآوری جایگاه ارزشمند آنان در نظام سلامت بود؛ تلاش‌هایی که فراتر از وظیفه حرفه‌ای، با صبوری، همدلی و تعهد گره خورده است.