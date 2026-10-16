به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، غلامحسین روشنی در گردهمایی نخبگان و استعدادهای برتر کرمانشاه که با حضور استاندار برگزار شد، با اشاره به رسالت بنیاد ملی نخبگان در شناسایی و حمایت از استعدادهای برتر گفت: حمایت از نخبگان پس از شناسایی آن‌ها و در قالب طرح‌های مختلف بنیاد، از جمله طرح شهید وزوایی دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه طرح شهید وزوایی با هدف توسعه فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی اجرا می‌شود افزود: حمایت‌های بنیاد از نخبگان از ۱۸ سالگی و هم‌زمان با ورود آن‌ها به دانشگاه آغاز می‌شود و تا مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری ادامه دارد.

روشنی به حمایت‌های مالی بنیاد ملی نخبگان از دانشجویان تحت پوشش طرح شهید وزوایی اشاره کرد و گفت: به دانشجویان مقطع کارشناسی ۶۰ میلیون تومان، کارشناسی ارشد ۷۰ میلیون تومان و دکتری ۹۰ میلیون تومان جایزه تحصیلی اعطاء می‌شود.

رئیس بنیاد ملی نخبگان استان کرمانشاه با بیان اینکه این استان امسال رتبه چهارم کشور را در طرح شهید وزوایی کسب کرده است افزود: در مجموع ۲۸۰ نفر از دانشجویان مستعد استان برای قرار گرفتن تحت پوشش این طرح انتخاب شده‌اند.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های این بنیاد برای تسهیل جذب نخبگان در دستگاه‌های اجرایی و دانشگاه‌ها گفت: طرح شهید کاظمی آشتیانی با هدف حمایت از مسیر جذب و بکارگیری نخبگان در دانشگاه‌ها دنبال می‌شود.

روشنی با تاکید بر ضرورت فراهم کردن زمینه اثرگذاری نخبگان در جامعه گفت: نخبه کسی است که بتواند در جامعه اثرگذار باشد، لذا معتقدیم حضور افراد نخبه و مستعد در هر مجموعه‌ای می‌تواند زمینه تحول و ارتقای عملکرد آن مجموعه را فراهم کند.

وی با بیان اینکه بنیاد ملی نخبگان طرح‌های حمایتی دیگری نیز در دستور کار دارد، گفت: این طرح‌ها با همکاری ارگان‌ها و نهادهای مختلف اجرایی می‌شوند تا زمینه حمایت بیشتر از نخبگان و استعدادهای برتر فراهم شود.