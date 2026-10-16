نماینده ولی فقیه در استان گفت: دشمنان با الگو گیری از جریان سامری با تحریف واقعیت‌ها، شایعه‌سازی و ایجاد دوقطبی در جامعه به دنبال تضعیف اعتماد عمومی و ایجاد اختلاف هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، آیت‌الله حسینی همدانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرج، با تبریک سالروز ولادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، این بانوی بزرگ اسلام را الگویی برجسته برای ایستادگی، صبر، مقاومت و مواجهه آگاهانه با سختی‌ها دانست و اظهار کرد: سیره و رفتار حضرت زینب(س) باید سرمشق زندگی فردی و اجتماعی همه ما قرار گیرد.

حسینی همدانی با تأکید بر اینکه آگاهی از احاطه علمی خداوند، از ریشه‌های استقامت حضرت زینب(س) بود، خاطرنشان کرد: جامعه امروز نیز در برابر تهمت‌ها و فتنه‌های دشمنان باید از این آموزه بهره بگیرد و با حفظ امید و پایداری، در مسیر حق حرکت کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز با قدردانی از جامعه پرستاری، پرستاران را نماد جان‌فشانی، ایثار، صبوری و خدمت صادقانه به مردم دانست و اظهار کرد: پرستاران با تحمل سختی‌ها و حضور مسئولانه در کنار بیماران، در نجات جان انسان‌ها و کاهش آلام جامعه نقش مهمی ایفا می‌کنند.

امام جمعه کرج در ادامه خطبه‌ها با اشاره به ماجرای سامری در دوران حضرت موسی(ع)، نسبت به تکرار الگوهای انحرافی و فتنه‌انگیز در جامعه هشدار داد و گفت: بررسی فتنه‌های تاریخی می‌تواند در شناخت جریان‌هایی که با فریب افکار عمومی به دنبال انحراف جامعه هستند، راهگشا باشد.

وی با اشاره به شرایط جامعه بنی‌اسرائیل در دوران غیبت حضرت موسی(ع)، اظهار کرد: سامری با بهره‌گیری از شرایط موجود و توانایی تأثیرگذاری بر افکار عمومی، مردم را از مسیر حق منحرف کرد. امروز نیز برخی جریان‌ها با وارونه نشان دادن واقعیت‌ها و استفاده از ابزارهای مختلف، در پی تأثیرگذاری بر افکار عمومی هستند.

حسینی همدانی افزود: شایعه‌سازی هدفمند، انتشار اخبار نادرست و بهره‌گیری از رسانه‌ها و شبکه‌های مجازی برای ایجاد تردید، تضعیف اعتماد عمومی و ناامید کردن مردم، از شیوه‌هایی است که می‌تواند جامعه را با آسیب‌های جدی روبه‌رو کند.

وی با اشاره به تأکید رهبر انقلاب بر ضرورت امیدآفرینی در جامعه تصریح کرد: در شرایطی که بر امیدبخشی و تقویت روحیه عمومی تأکید می‌شود، برخی افراد با تحریف واقعیت‌ها و ارائه تصویری وارونه از مسائل، در مسیر تضعیف امید اجتماعی حرکت می‌کنند.

وی با اشاره به تلاش برخی جریان‌ها برای بهره‌برداری از مشکلات گذشته و وارونه جلوه دادن مسئولیت‌ها افزود: باید مراقب بود کسانی که در شکل‌گیری برخی شرایط نقش داشته‌اند، با تحریف واقعیت‌ها و تغییر جایگاه مسئولیت‌ها، افکار عمومی را از حقیقت دور نکنند.

حسینی همدانی تأکید کرد: هر رفتار، اقدام یا شعاری که زمینه‌ساز کشمکش، اختلاف و درگیری در جامعه شود، می‌تواند به سود دشمن تمام شود؛ ازاین‌رو همه جریان‌ها و گروه‌ها باید نسبت به پیامدهای رفتار خود مسئولانه برخورد کنند.

وی افزود: جریان‌های انحرافی ممکن است با استفاده از امکانات رسانه‌ای، منافع مادی، ظواهر مذهبی و جذابیت‌های هنری، احساسات مردم را تحت تأثیر قرار دهند و از این ظرفیت‌ها برای ایجاد اختلاف و تضعیف نظام دینی استفاده کنند.

حسینی همدانی خاطرنشان کرد: جامعه باید با افزایش آگاهی، تقویت قدرت تحلیل و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های احساسی، زمینه اثرگذاری چنین جریان‌هایی را کاهش دهد؛ چراکه دور شدن مردم از واقعیت‌ها و گرفتار شدن در دام اختلافات، می‌تواند روند پیشرفت کشور را با مشکل مواجه کند.

امام جمعه کرج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات منطقه، از ایستادگی و مقاومت مردم یمن در برابر رژیم صهیونیستی سخن گفت و بر ضرورت توجه به تحولات میدانی و پیامدهای سیاسی آن تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به آنچه تقابل روایت‌های تمدنی و رسانه‌ای از سوی آمریکا خواند، اظهار کرد: دشمنان برای جبران ناکامی‌ها و خسارت‌های خود، در عرصه روایت‌سازی نیز وارد میدان شده‌اند و مقابله با این روند نیازمند تبیین واقعیت‌ها و ارائه تصویری روشن از مواضع و عملکرد جمهوری اسلامی ایران است.