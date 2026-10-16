معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی به مناسبت فرارسیدن سالروز ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار در فضای مجازی نوشت: پرستاران صبور و پرتلاش، مظهر صبوری در عرصهٔ سلامت و پشتیبان استوار ملت‌اند.

عارف: خدمت به مردم، عیار سرمایه‌های انسانی را آشکار می‌کند

عارف: خدمت به مردم، عیار سرمایه‌های انسانی را آشکار می‌کند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن پیام محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در فضای مجازی به شرح زیر است:

«خدمت به مردم در روز‌های سخت، عیار واقعی سرمایه‌های انسانی کشور را آشکار می‌سازد.

پرستاران صبور و پرتلاش، مظهر صبوری در عرصهٔ سلامت و پشتیبان استوار ملت‌اند.

ولادت حضرت زینب کبری و روز پرستار را به همهٔ این عزیزان جان‌برکف صمیمانه تبریک می‌گویم.»