به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مهاباد، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: ۲۸ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در واحد‌های تولیدی استان امسال ثبت شده که بیانگر ثبات فعلی و آینده در بازار مرغ است. محمدرضا اصغری افزود: با این میزان جوجه‌ریزی در نیمه نخست امسال، هم نیاز داخلی استان به‌طور کامل تامین شد، هم بخش قابل توجهی از مازاد تولید به سایر استان‌های کشور ارسال شد.

وی با اشاره به وضعیت مطلوب تولید در استان، بیان کرد: مشکلی در تامین گوشت مرغ مورد نیاز مردم آذربایجان‌غربی وجود ندارد و بازار از ثبات لازم برخوردار است.به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، ذخیره‌سازی‌های استراتژیک در انبار‌های شرکت پشتیبانی امور دام و همچنین سردخانه‌های تحت مالکیت زنجیره‌های تولید استان به میزان کافی انجام شده است.

اصغری خطا نشان کرد: پیش‌بینی می‌شود با تداوم این روند، در ماه‌های آتی مشکلی از نظر تامین گوشت مرغ در استان وجود نداشته باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه بیش از ۷۵۰ واحد مرغداری در زنجیره تولید این بخش وجود دارد اظهار کرد: آذربایجان غربی علاوه بر تامین نیاز داخل استان به استان‌های همجوار نیز محصولات تولیدی را ارسال می‌کند.