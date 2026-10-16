سایت ارتباطی سرچم هلیلان با حضور نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی به بهره‌برداری رسید و برای احداث مرکز منتخب بهداشتی‌درمانی این شهرستان نیز، پیمانکار تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سارا فلاحی صبح امروز، جمعه در هلیلان با اشاره به پیگیری مسائل و مطالبات مردم این شهرستان گفت: پس از بازدید میدانی از روستا‌های این شهرستان و بررسی مشکلات منطقه؛ جلسه‌ای با مدیران دستگاه‌های مرتبط؛ از جمله مدیران حوزه ارتباطات و مخابرات؛ برای پیگیری مسائل و رفع مشکلات هلیلان برگزار شد که افتتاح سایت سرچم یکی از نتایج این پیگیری‌ها است.

وی افزود: بر اساس اعلام مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان، سایت‌های ارتباطی گراب، میدر و شاران نیز طی دو ماه آینده به بهره‌برداری خواهند رسید.

نماینده مردم ایلام در مجلس همچنین با اشاره به پیگیری وضعیت احداث مرکز منتخب بهداشتی‌درمانی هلیلان، افزود: مناقصه این طرح برگزار شده و پیمانکار آن نیز مشخص شده است؛ بنابراین عملیات تخریب محل اجرای طرح؛ از روز شنبه آغاز خواهد شد.

وی اضافه کرد: در تماس تلفنی با ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موضوع احداث مرکز بهداشتی‌درمانی هلیلان پیگیری شد که قول همکاری برای مساعدت در اجرای طرح از سوی وی داده شد.

دیدار با پرستاران مرکز درمانی شهرستان به مناسبت میلاد حضرت زینب سلام‌الله علیها و روز پرستار؛ از دیگر برنامه‌های فلاحی در این سفر بود.