ایرانِ ثروتمند در تولید گیاهان معطر و دارویی، قربانی خام‌فروشی است؛ چرا سهم ما از بازار جهانی به زیر یک درصد سقوط کرده است؟

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، ایران با برخورداری از بیش از دو هزار گونه گیاه دارویی و معطر، بهشتی کم‌نظیر در حوزه ثروت‌های طبیعی به شمار می‌رود؛ با این حال، سهم کشورمان از بازار جهانی این محصولات با وجود رشد سالانه تجارت دمنوش‌ها و دارو‌های گیاهی، همچنان به یک درصد هم نمی‌رسد.

نگاهی به نمایشگاه‌های تخصصی و گفت‌و‌گو با فعالان این حوزه نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این ثروت ملی به صورت فله‌ای و خام از مرز‌ها خارج شده و در کشور‌های ثالث با بسته‌بندی‌های جذاب به نام خودشان در بازار‌های جهانی عرضه می‌شود؛ پدیده‌ای که نشان از آسیب‌پذیری جدی در حوزه برندسازی و ارزش‌افزوده دارد.

فراتر از چالش‌های بسته‌بندی و ویژندسازی و معرفی، موانع ساختاری عمیق‌تری بر سر راه صادرات گیاهان دارویی خودنمایی می‌کند. نبود بانک اطلاعاتی جامع از میزان تولید فصلی و تناژ محصولات، ناآشنایی بازار‌های هدف با ظرفیت‌های منطقه‌ای و هزینه‌های گزافی که تولیدکنندگان خرد برای دریافت گواهینامه‌های استاندارد و ارگانیک متحمل می‌شوند، زنجیره تولید را با گسست مواجه کرده است. این موانع موجب شده است تا کشاورز روستایی، سهم اندکی از سود سرشار این بازار جهانی را به دست آورد.

در چنین شرایطی، کارشناسان و مسئولان بر ضرورت گذر از خام‌فروشی و پیاده‌سازی «زنجیره ارزش» تأکید می‌کنند. ایجاد حلقه‌های مفقوده نظیر شناسنامه‌دار کردن محصولات، توسعه صنایع فرآوری، اسانس‌گیری و تولید دارو‌های گیاهی در داخل کشور، راهکار کلیدی برای حفظ ارزش‌افزوده و ارزآوری پایدار گیاهان معطر و دارویی است.

توسعه‌ی این ثروت سبز، نه در افزایش سطح زیرکشت، که در گرو تقویت «صنعتِ فرآوری و ویژندسازی» از مزرعه تا بازار‌های جهانی است.