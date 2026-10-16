به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت‌الاسلام علی حیدرخواه، امام جمعه جدید سده لنجان، با تأکید بر تداوم مسیر مقاومت و ایستادگی ملت ایران در برابر قدرت‌های استکباری گفت: جنگ‌های شناختی و ترکیبی و تهدید‌های دشمنان نمی‌تواند اراده ملت ایران را متزلزل کند.

حجت‌الاسلام علی حیدرخواه در آیین معارفه امام جمعه جدید سده لنجان، با اشاره به رهنمود‌های قرآنی و سیره پیامبران الهی، ایستادگی در برابر ظلم را از اصول مسیر ملت ایران دانست و افزود: امام شهید با تکیه بر آموزه‌های قرآن در برابر استکبار ایستادگی کرد و امروز این مسیر با هدایت رهبر انقلاب اسلامی ادامه دارد. وی تأکید کرد: تهدید‌های دشمنان و تسلیم‌شدن برخی افراد سست‌عنصر، خللی در اراده ملت وارد نخواهد کرد.

خطیب جمعه سده لنجان با بیان اینکه ملت ایران با تکیه بر ایمان، حکمت و بصیرت، مسیر مقاومت را دنبال می‌کند، افزود: حضور مستمر مردم در میدان و ایستادگی در برابر جنگ‌های شناختی و ترکیبی و فشار‌های دریایی و هوایی، نشان‌دهنده استحکام اراده ملت است.

حجت‌الاسلام حیدرخواه همچنین با اشاره به توجه جهان اسلام به ایران، ملت کشورمان را نماد ایستادگی در برابر ظلم دانست و بر تداوم این مسیر با قدرت بیشتر تأکید کرد. در این آیین، علاوه. بر قدردانی از خدمات حجت‌الاسلام مهدی صادقی، حجت‌الاسلام علی حیدرخواه به‌عنوان امام جمعه جدید سده لنجان معرفی شد.