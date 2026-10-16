به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، سومین دوره مسابقات المپیاد پرچم در رشته والیبال بانوان با حضور نمایندگان ۲۳ استان، در شهرستان فلاورجان برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها، تیم استان فارس بر سکوی نخست ایستاد، تیم استان کرمان مقام دوم را به دست آورد و تیم استان بوشهر در جایگاه سوم قرار گرفت.

المپیاد پرچم در کنار ایجاد فرصت رقابت و نمایش توانمندی‌های ورزشکاران، بستری برای توسعه ورزش بانوان، تقویت نشاط اجتماعی و گسترش مشارکت ورزشی در مناطق روستایی و عشایری به شمار می‌رود؛ رویدادی که با حضور نمایندگان استان‌های مختلف، زمینه معرفی استعداد‌ها و تقویت جایگاه ورزش در سطح مناطق روستایی و عشایری را فراهم می‌کند.