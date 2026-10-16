معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور در بازدید میدانی از پروژه نهضت ملی مسکن شهرستان محلات، بر تسریع در تکمیل واحد‌ها تأکید کرد و تحویل ۴۰ واحد تا پایان آذرماه و ۴۰ واحد دیگر هم‌زمان با دهه فجر در دستور کار قرار گرفت. وی همچنین از پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرستان دلیجان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آقای هدایت، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، به همراه مهندس خزائی‌پور فرماندار شهرستان محلات، مهندس جلالی نماینده مردم شهرستان‌های محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی، مهندس عسگری مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی و جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاه‌های مرتبط، از پروژه نهضت ملی مسکن محلات بازدید میدانی به عمل آورد.

در این بازدید، روند اجرای پروژه، میزان پیشرفت فیزیکی، موانع و مشکلات موجود و راهکار‌های تسریع در تکمیل واحد‌ها مورد بررسی قرار گرفت. پس از بحث و تبادل نظر، تصمیماتی برای تسریع در روند اجرای طرح و تحویل واحد‌ها به متقاضیان اتخاذ شد.

بر اساس تصمیمات اتخاذشده، تحویل ۴۰ واحد مسکونی از این پروژه تا پایان آذرماه و ۴۰ واحد دیگر در فاز دوم و هم‌زمان با دهه مبارک فجر در دستور کار قرار گرفت. همچنین مقرر شد با بهره‌گیری از ظرفیت تسهیلات صندوق و تسهیلات تکمیلی اختصاص‌یافته به پروژه‌های نهضت ملی مسکن و پیگیری مصوبات این بازدید، روند عملیات اجرایی سایر واحد‌ها نیز با شتاب بیشتری دنبال شود.

در ادامه، با پیگیری‌های نماینده مردم شهرستان‌های محلات و دلیجان، موضوع اختصاص بخشی از واحد‌های این پروژه در قالب طرح «مسکن امید» نیز مطرح و مورد توجه قرار گرفت تا زمینه حمایت از خانوار‌های دهک‌های یک تا چهار که به‌دلیل محدودیت‌های مالی امکان تأمین آورده موردنیاز را ندارند، فراهم شود.

در این بازدید بر ضرورت همکاری متقاضیان در تأمین آورده‌های تعهدشده، استفاده از ظرفیت‌های تسهیلاتی و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مسئول برای رفع موانع اجرایی تأکید شد.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن کشور همچنین به همراه مدیرکل بنیاد مسکن استان مرکزی و نماینده مردم شهرستان‌های دلیجان و محلات از پروژه‌های نهضت ملی مسکن میعاد، قدر و ولایت در شهرستان دلیجان بازدید کرد.

در این بازدید جلسه‌ای با حضور مسئولان مربوطه برگزار و مشکلات اجرایی پروژه‌ها و موانع پیش‌روی پیمانکار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. حاضران به تبادل نظر درباره مسائل موجود و ارائه راهکار‌های لازم برای رفع مشکلات و تسریع در روند اجرای پروژه‌ها پرداختند.