سخنگوی پلیس در پیامی به مناسبت میلاد حضرت زینب، از مجاهدت پرستاران و مدافعان سلامت و امنیت قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی پلیس و معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا در پیامی به مناسبت میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، این مناسبت را نمادی از پیوند مراقبت از حیات، پاسداری از کرامت انسانی و تأمین امنیت جامعه دانست.

در این پیام آمده است:

میلاد باسعادت عقیله بنی‌هاشم، اسوه صبر و بصیرت، حضرت زینب کبری (س) و تقارن مبارک آن با روز پرستار، جلوه‌ای باشکوه از پیوند مراقبت از حیات و پاسداری از کرامت انسان است؛ پیوندی عمیق میان معماران آرامش روح و سنگرداران امنیت جامعه.

پرستاران، مجاهدان خط مقدم صبوری هستند که با اقتدا به بانوی کربلا، درد‌های جسم و روح را التیام می‌بخشند و خادمان امنیت نیز پرستاران آرامش جامعه‌اند. هنر بزرگ این مسیر، زینب‌وار زیستن است؛ یعنی تلفیق لطافت رحمت با صلابت اراده در دل سخت‌ترین بحران‌ها.

نمونه روشن این مجاهدت زینبی را می‌توان در کارنامه درخشان شهدای اخیر خطه غیور سیستان و بلوچستان مشاهده کرد؛ مادرانی فداکار که تا واپسین دم حیات، سفیر آرامش، صلح طوایف و خدمت به محرومان بودند و اثبات کردند زن تراز انقلاب، هم‌زمان معمار لطیف زندگی و فاتح بی‌بدیل شهادت است.

اینجانب ضمن تبریک این میلاد فرخنده و تجلیل از مقام شامخ تمامی پرستاران مجاهد و مدافعان خط مقدم سلامت و امنیت، از درگاه خداوند متعال، توفیق استمرار راه پرشکوه حضرت زینب (س) را برای تمامی خادمان ملت مسئلت دارم. بی‌شک، چراغ خدمت و دفاع از کرامت انسان با اراده‌ای پولادین، فروزان خواهد ماند.

سخنگوی پلیس و معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا