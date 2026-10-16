به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیصد و چهل و یکمین قسمت از برنامه تلویزیونی «نردبان» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور، امروز جمعه ۲۴ مهرماه ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه مستند روی آنتن می‌رود.

در این قسمت «میلاد شاه‌جانی»، فیلمساز مستند، در گفت‌و‌گو با حامد شکیبانیا از مستند «آواز شمشیر بر پشت سنگر‌های شیشه‌ای» (از مجموعه «نقش لعاب») با موضوع بازنمایی تصویر رستم در معماری ایرانی سخن می‌گوید.

بررسی آثار عکاس شهیر انگلیسی «مایکل کنا»، مروری بر آثار «پاتریشیو گوسمان» و عکاسی «عباس کیارستمی» از دیگر بخش‌های این برنامه است و بازپخش آن شنبه‌ها ساعت ۰۰:۰۰ و ۱۴:۳۰ پخش می‌شود.

همچنین مجموعه تلویزیونی «بیگانگان» به کارگردانی راما قویدل، تهیه‌کنندگی اکبر تحویلیان و نویسندگی علیرضا اسحاقی، با موضوع مقابله با گروهک تروریستی داعش، از شبکه فراتر روی آنتن می‌رود.

این سریال محصول سال ۱۴۰۵، از جمعه تا سه‌شنبه هر هفته ساعت ۲۳:۰۰ با کیفیت ۴ K-HDR پخش می‌شود و بازپخش آن روز بعد در ساعت‌های ۳:۰۰ بامداد، ۱۰:۳۰ صبح و ۱۸:۰۰ خواهد بود.