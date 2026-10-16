معاون سوادآموزی آموزش و پرورش خوزستان گفت: ۳.۶ درصد از جمعیت استان خوزستان در بی‌سوادی مطلق به سر می‌برند و برای ریشه‌کنی آن نیازمند عزم همگانی و همکاری همه دستگاه‌ها هستیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جهانگیر رشیدی حر بر ضرورت توسعه نهضت سوادآموزی در استان تاکید و بیان کرد: پژوهش‌های مختلف نشان داده‌ هرچه سطح سواد جامعه بالاتر برود، میزان آسیب‌های اجتماعی نیز کاهش خواهد یافت.

وی افزود: طبق دستور استاندار خوزستان به منظور توسعه سوادآموزی در استان، شورای پشتیبانی در تمامی شهرستان‌ها ابلاغ و تشکیل شده است.

گسترش طرح «مدرسه محور» برای توسعه سواد آموزی در خوزستان

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش خوزستان خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته رویکرد سوادآموزی محله‌محور بود، اما در سال‌های اخیر این موضوع به رویکرد «مدرسه محور» تغییر یافته است و در این راستا می‌توان از ظرفیت ارزشمند معلمان و مشاوران برای پیشبرد امر سوادآموزی بهره گرفت.

رشیدی حر ادامه داد: با اجرای طرح مدرسه‌محوری در امر سوادآموزی طی یک سال اخیر، ۲ هزار و ۵۲۴ نفر جذب کلاس‌های درس شده و تحت آموزش قرار گرفتند.

وی بیان کرد: در استان خوزستان با کمبود فضا برای امر سوادآموزی روبرو هستیم به همین دلیل نیازمند آن هستیم که با همکاری نهادهای حمایتی همچون کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی، گام‌های موثرتری برای سوادآموزی جامعه هدف برداشته شود.

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود به دغدغه فعالان این حوزه اشاره کرد و گفت: متاسفانه با وجود تلاش‌ها و زحمات زیادی که در استان برای امر سوادآموزی کشیده می‌شود از حقوق و حق‌الزحمه پرداختی به آموزش‌دهندگان مالیات کسر می‌شود که به عنوان یک مطالبه جدی از اداره کل امور مالیاتی خواستار حذف این کسورات هستیم.

رشیدی حر پیشنهاد داد: می‌توان از راهکارها و ترفندهای بین‌دستگاهی برای شناسایی بی‌سوادان در استان استفاده کرد، به عنوان نمونه، پیشنهاد می‌شود راهنمایی و رانندگی در هنگام صدور گواهینامه رانندگی، در صورت مواجهه با فرد بی‌سواد، او را به نهضت سوادآموزی معرفی کند تا از این ظرفیت نیز برای ریشه‌کنی بی‌سوادی استفاده شود.

میانگین سوادآموزی کشور در بازه سنی ۱۰ تا ۴۹سال، ۹۶درصد است و میانگین سواد آموزی در خوستان ۹۶.۴ درصد و از متوسط کشوری بیشتر است ، استان براساس سهمیه اختصاص یافته حدود ۱۰۰درصد ثبت نام‌ها را انجام داده است.