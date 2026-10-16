امام جمعه بجنورد: حضرت زینب (س) الگوی ملت ما در ایستادگی و مقاومت است

امام جمعه بجنورد: حضرت زینب (س) الگوی ملت ما در ایستادگی و مقاومت است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، خطیب نمازجمعه بجنورد، در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته، ضمن تبریک فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت زینب کبری (س) با اشاره به تحرکات دشمنان برای ایجاد ناامنی در کشور گفت: ملت ایران در برابر ظلم و ستم دشمنان کوتاه نخواهد آمد و تسلیم شدن در برابر دشمن، نه عاقلانه و نه شرعی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رضا نوری با بیان اینکه دشمنان به دنبال وارد کردن عناصر تروریستی به کشور و ایجاد ناامنی هستند، افزود: دشمنانی که در پی تجزیه ایران هستند باید بدانند ملت ایران در برابر چنین توطئه‌هایی تسلیم نخواهد شد و تسلیم شدن به زیان کشور است.

خطیب نماز جمعه بجنورد با اشاره به توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمنان با وجود انتقال پیشرفته‌ترین تسلیحات نظامی به منطقه در رسیدن به اهداف خود ناکام مانده‌اند و نمی‌توانند ملت ایران را شکست دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری همچنین بااشاره به پیامد‌های هرگونه حمله مجدد به ایران افزود: در صورت تکرار حمله جمهوری اسلامی ایران تصمیم دارد فضا‌های ارتباطی و تجاری دشمنان را هدف قرار دهد اقدامی که می‌تواند خسارت‌های سنگینی به کشور‌های منطقه و اقتصاد جهانی وارد کند.

وی تأکید کرد: تا زمانی که هفت شرط اعلام‌شده از سوی ایران محقق نشود تنگه هرمز باز نخواهد شد و اقدام دیگری نیز صورت نخواهد گرفت و این شروط در راستای منافع مردم ایران است.

خطیب نماز جمعه بجنورد در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تبریک روز پرستار ، حضرت زینب کبری (س) را الگوی زیست مؤمنانه دانست و گفت: حضرت زینب (س) در مصائب کربلا با ایمان و استقامت مثال‌زدنی اوج تاب‌آوری را به نمایش گذاشتند و راز این پایداری، ایمان ایشان بود.

وی به ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان کشور اشاره کرد و افزود: حضرت زینب (س) الگوی ملت ماست ملتی که بیش از ۲۳۰ شب است برای ایران در میدان حضور دارد و ایستادگی می‌کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رضا نوری با اشاره به جایگاه و تلاش‌های پرستاران، از مسئولان خواست برای رفع مشکلات این قشر و جلوگیری از تضییع حقوق آنان، نهایت تلاش خود را به کار گیرند.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت مسئولیت انسانی و حرفه‌ای پرستاری، عشق به انسانیت و تحمل سختی‌های این حرفه را از ویژگی‌های ارزشمند پرستاران برشمرد.