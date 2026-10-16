باغشنی، تهیه‌کننده و کارگردان مجموعه نمایشی «هست و نیست» گفت: روزانه حدود هزار سقط جنین عمدی در کشور اتفاق می‌افتد که رفتار اطرافیان با مادران باردار در تصمیم‌گیری آنان نقش مستقیم دارد.

مجموعه نمایشی «هست و نیست» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی علیرضا باغشنی و با مشارکت معاونت خدمات اجتماعی بنیاد کرامت آستان قدس رضوی، با محوریت پیشگیری از سقط جنین تولید شده و پنجشنبه‌های هر هفته، حوالی ساعت ۲۱ از شبکه دو سیما روی آنتن می‌رود.

علیرضا باغشنی، تهیه کننده و کارگردان مجموعه نمایشی «هست و نیست» در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به بحران جمعیت در کشور، گفت: یکی از مشکلاتی که در جامعه داریم، مسئله جمعیت و بحران جمعیت است، به‌طوری که سال‌های آینده احتمالا با مشکل و بحران جمعیت و رشد منفی جمعیت روبه‌رو خواهیم بود.

باغشنی با بیان اینکه سقط جنین یکی از مقوله‌های بسیار موثر در حوزه جمعیت است، اظهار داشت: حتی اگر موضوع جمعیت را هم نداشتیم، بُعد انسانی این قضیه بسیار مهم بود که به آن بپردازیم؛ متاسفانه روزانه حدود هزار سقط جنین عمدی در کشور اتفاق می‌افتد و آن هم در بستر خانواده‌های شرعی و قانونی.

وی یکی از عوامل موثر در این موضوع را رفتار اطرافیان با خانم‌های باردار دانست و توضیح داد: به‌عنوان مثال، یک خانم باردار به پزشک مراجعه می‌کند و پزشک رفتار نامناسبی دارد؛ فحوای کلامش به‌گونه‌ای است که بیمار را ناامید می‌کند و بدون اینکه پزشک خواسته باشد و سقط جنین را تجویز کند، خودِ بیمار تصمیم می‌گیرد به‌صورت مخفیانه فرزندش را سقط کند؛ فقط به خاطر رفتار این پزشک. اما اگر پزشک رفتار مناسبی داشته باشد، آن مادر امیدوار می‌شود، تصمیم می‌گیرد فرزندش را نگه دارد و به نگهداری فرزندش تشویق می‌شود.

کارگردان «هست و نیست» درباره ساختار این مجموعه گفت: در این مجموعه موضوعات مختلفی مربوط به تغییر رفتار داشتیم و همین ماجرای پزشک را به‌صورت فیلم کوتاه تولید کردیم؛ پزشکی که با حرف‌هایش طرف را ناامید می‌کند، فیلم برمی‌گردد به عقب، پزشک حرف‌های امیدوارکننده‌ای می‌زند و مادر تصمیم می‌گیرد فرزندش را نگه دارد. این برنامه‌های کوتاه، مستقیما رفتار مردم را در مواجهه با خانم‌های باردار و خانواده‌هایی که صاحب فرزند شده‌اند، هدف گرفته است.

باغشنی خاطرنشان کرد: تصمیم گرفتیم موضوعات مختلفی را در این برنامه تولید کنیم؛ رفتار پزشک، رفتار همسر، برخورد همسایگان با کسانی که در دوران عقد باردار شده‌اند و رفتار کارفرمایان با کارگران و کارمندان خود از جمله این موضوعات است. سعی شد کار داستانی و کوتاه باشد تا بتواند در لابه‌لای برنامه‌ها پخش شود و تاثیر خود را بگذارد. آستان قدس رضوی نیز پای کار آمد و حمایت اولیه‌ای از این طرح داشت و ده قسمت تولید شد. امیدواریم حمایت‌ها ادامه داشته باشد تا برنامه ادامه پیدا کند و موضوعات دیگری نیز تولید شود.

گفتنی است؛ مجموعه نمایشی «هست و نیست» با نگاهی متفاوت به مقوله واکنش‌های اطرافیان هنگام شنیدن خبر بارداری، می‌کوشد اهمیت حمایت‌های عاطفی و تشویق‌های کلامی را در تصمیم‌گیری‌های حیاتی یک مادر به تصویر بکشد. این برنامه بر آن است تا نشان دهد چگونه یک عبارت امیدبخش می‌تواند سرنوشت یک نوزاد را تغییر دهد و مانع از تصمیماتِ عجولانه و تلخ شود.