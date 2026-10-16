به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری، در ساعات بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان رگبار باران و رعد و برق و در پاره‌ای نقاط تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: در برخی نقاط بویژه در محدوده مناطق مرکزی، غربی و سواحل شمالی تنگه هرمز که شرایط بارشی مهیا نیست احتمال تندباد لحظه‌ای، وقوع گردوغبار و کاهش کیفیت وضع هوا وجود دارد.

وی توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی بویژه در شهرستان بشاگرد خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز جمعه و همچنین شنبه ۲۵ مهر ماه، دریا تا ظهر نسبتا آرام و در بعدازظهر و شب با افزایش باد جنوب غربی تا شمال غربی بویژه در سواحل و جزایر غربی استان (کیش، لاوان و پارسیان) متلاطم پیش بینی می‌شود.

حمزه نژاد افزود: بیشینه سرعت وزش باد در محدوده ۳۶ کیلومتر بر ساعت و بیشینه ارتفاع امواج دریا به ۱۲۰ سانتیمتر می‌رسد.

وی گفت: ناپایداری‌های جوی عصرگاهی در هفته آینده نیز ادامه دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: روز یکشنبه با تقویت شرایط بارشی، علاوه بر ارتفاعات در سایر نقاط استان (با تاکید بر نیمه شرقی و مناطق شمالی) رگبار باران و رعد و برق، احتمال تندباد شدید و تگرگ پیش بینی می‌شود و احتمال وقوع ناپایداری موقت دریایی در محدوده شمالی تنگه هرمز نیز وجود دارد.

حمزه نژاد افزود: دما نوسان ۱ تا ۲ درجه‌ای دارد.