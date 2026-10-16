زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۱ در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر و زمین لرزه به بزرگی ۴.۲ ریشتر در کمتر از ۴ دقیقه حوالی نودژ از توابع شهرستان منوجان در جنوب استان کرمان را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمامرکز کرمان، مرکز لرزه نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۱ در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر در ساعت ۱۲:۲۵ دقیقه امروز و زمین لرزه دو در ساعت ۱۲:۲۹ دقیقه منطقه نودژ از توابع شهرستان منوجان در جنوب استان کرمان را لرزاند.

در ساعت ۱۱:۰۶ دقیقه امروز هم یک زمین لرزه ۳ ریشتری و در ساعت ۱۰:۵۰ دقیقه هم یک زمین لرزه ۳.۴ ریشتری همین منطقه را لرزاند.

در ساعت ۰۹:۵۵ دقیقه امروز نیز زمین لرزه‌ای به بزرگی ۳ ریشتر مرز استان‌های هرمزگان و کرمان - حوالی زیارتعلی و در ۳۱ کیلومتری نودژ منوجان را لرزاند.