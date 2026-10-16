زمین لرزه‌ای به بزرگی ۴.۱ در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر و زمین لرزه به بزرگی 4.2 ریشتر در کمتر از 4دقیقه حوالی نودژ از توابع شهرستان منوجان در جنوب استان کرمان را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمامرکز کرمان، مرکز لرزه نگاری کشوری وابسته به موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد زمین لرزه ای به بزرگی 4.1 در مقیاس امواج درونی زمین ریشتر در ساعت 12:25 دقیقه امروز و زمین لرزه دو در ساعت 12:29 دقیقه منطقه نودژ از توابع شهرستان منوجان در جنوب استان کرمان را لرزاند.

در ساعت 11:06دقیقه امروز هم یک زمین لرزه 3 ریشتری و در ساعت 10:50 دقیقه هم یک زمین لرزه 3.4 ریشتری همین منطقه را لرزاند.

در ساعت 09:55 دقیقه امروز نیز زمین لرزه ای به بزرگی 3 ریشتر مرز استانهای هرمزگان و كرمان - حوالی زيارتعلي و در 31 کیلومتری نودژ منوجان را لرزاند.