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اردوی جهادی دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان خدمات درمانی رایگان را در اختیار بیش از ۲۰۰ دانشآموز مناطق کمبرخوردار مریوان قرار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این اردوی یکروزه که با هدف ارتقای سلامت دهان و دندان در مناطق تحت پوشش برگزار شد، حدود ۲۲۰ نفر از دانشآموزان مناطق حاشیهای و تحت پوشش سازمان بهزیستی مریوان از خدمات متخصصان و دانشجویان دندانپزشکی بهرهمند شدند.
در جریان این طرح، خدمات متنوعی شامل معاینه، ترمیم دندان (با کامپوزیت و آمالگام)، کشیدن دندان و همچنین اقدامات پیشگیرانهای نظیر فیشور سیلنت و فلورایدتراپی به دانشآموزان ارائه گردید.
علیرضا همایونی، مسئول اردوی جهادی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، در این باره اظهار داشت: این برنامه با همکاری بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام برگزار شد و طی آن، بیش از ۴۰۰ خدمت درمانی شامل ترمیم، کشیدن و اقدامات پیشگیرانه در ۱۳ مدرسه و مراکز بهزیستی شهرستان مریوان انجام گرفت.