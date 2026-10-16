به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این اردوی یک‌روزه که با هدف ارتقای سلامت دهان و دندان در مناطق تحت پوشش برگزار شد، حدود ۲۲۰ نفر از دانش‌آموزان مناطق حاشیه‌ای و تحت پوشش سازمان بهزیستی مریوان از خدمات متخصصان و دانشجویان دندان‌پزشکی بهره‌مند شدند.

در جریان این طرح، خدمات متنوعی شامل معاینه، ترمیم دندان (با کامپوزیت و آمالگام)، کشیدن دندان و همچنین اقدامات پیشگیرانه‌ای نظیر فیشور سیلنت و فلورایدتراپی به دانش‌آموزان ارائه گردید.

علیرضا همایونی، مسئول اردوی جهادی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، در این باره اظهار داشت: این برنامه با همکاری بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام برگزار شد و طی آن، بیش از ۴۰۰ خدمت درمانی شامل ترمیم، کشیدن و اقدامات پیشگیرانه در ۱۳ مدرسه و مراکز بهزیستی شهرستان مریوان انجام گرفت.