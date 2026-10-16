برای توسعه زیرساخت‌های درمانی آذربایجان غربی، تجهیزات پزشکی به مبلغ ۷ هزار میلیارد تومان و ۴۰ دستگاه آمبولانس به حوزه سلامت استان افزوده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، استاندار آذربایجان‌غربی گفت: خرید ۷ هزار میلیارد تومان تجهیزات برای نوسازی زیرساخت‌ها و تأمین ۴۰ دستگاه آمبولانس بخشی از برنامه توسعه زیرساخت‌های درمانی استان است.رضا رحمانی با تأکید بر اینکه سلامت مردم از اولویت‌های اصلی مدیریت استان است، افزود: برای ارتقای کیفیت خدمات درمانی و بهبود شرایط خدمت‌رسانی به شهروندان باید تلاش کرد.

استاندار آذربایجان‌غربی همچنین بر افزایش تخت‌های بیمارستانی و تجهیز مراکز درمانی آذربایجان‌غربی هم تاکید کرد.