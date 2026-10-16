وی سپس با اشاره به سیره پیامبر اکرم (ص) در جنگ‌ها گفت: رزمندگان در خط مقدم جبهه هستند؛ قرآن کریم، سیره پیامبر اکرم (ص) و امامان (ع) بر تکریم ویژه رزمندگان، ایثارگران، جانبازان و خانواده آنها تاکید و تصریح دارد. پس نگویید چرا قانون را فلان مدلی برای رزمندگان تعیین کردید، چون قرآن کریم می‌گوید که باید حساب رزمندگان از بقیه جدا باشد و تکریم شوند؛ حساب رزمنده و ایثارگر جدا از کسانی است که رزمنده و ایثارگر نیستند. تجلیل از رزمنده اختصاص به جنگ بدر ندارد؛ رزمندگان و ایثارگران جنگ هشت ساله، ۱۲ روزه و جنگ رمضان محترم هستند و همه را باید تکریم و تجلیل عملی کرد.

خطیب جمعه تهران با بیان اینکه منافقان تجلیل از رزمندگان را نمی‌پذیرند، گفت: رزمندگان مصداق اولو العلم هستند، چون عنایت خداوند متعال را در جبهه دیده‌اند. اگر نمی‌خواهید رزمنده را تجلیل کنید پس چرا نیش می‌زنید؟ رزمنده‌ای که کشتی را در تنگه هرمز زده، امنیت شما را تامین کرده است پس چرا زبان آمریکا را تکرار می‌کنید؟ رزمنده‌ای دید که ۳ کشتی در تنگه هرمز تخلف کردند و از راهی که نباید رفته‌اند لذا آنها را هدف قرار داد و زد. دستش هم درد نکند؛ مصاحبه‌ای که می‌کنید مدیون رزمندگان هستید که اگر موشک‌های آنها نبود و آمریکا و رژیم صهیونیستی را سرجایش نمی‌نشاند، آیا شما آرامش حرف زدن داشتید؟ شما مدیون رزمندگان هستید؛ رزمندگان و ایثارگران نور چشم بوده، هستند و خواهند بود.

وی در خطبه دوم نماز با تبریک ولادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، گفت: حضرت زینب (س) مجاهد بزرگ جهاد تبیین است، اگر ایشان نبود، نامی از کربلا باقی نمی‌ماند. شیرزن کربلا، پرستار حضرت امام سجاد (ع) بود و به همین مناسبت روز ولادت حضرت زینب (س) را روز پرستار نامیده‌اند؛ پرستارانی که در بحرانی‌ترین شرایط به کمک بیماران می‌آیند و به تعبیر امام شهید، پرستاران شایسته احترام، تجلیل و ستایش از سوی مردم و مسئولان هستند.

دو هفته تمام شد، اما اقتصاد ایران پویاتر شد

امام جمعه موقت تهران در ادامه در واکنش به یاوه‌گویی‌های اخیر آمریکایی‌ها، گفت: طی روز‌های گذشته، دولتمردان آمریکا به ملت ایران اهانت کردند و پیشینه افتخارآمیز ایران را زیر سؤال بردند؛ درحالی که پیشینه ایران به‌ویژه از زمانی که با اسلام عجین شد، پیشینه‌ای افتخارآمیز است. بهتر است برای شناخت بیشتر به کتاب «خدمات متقابل اسلام و ایران» شهید مطهری مراجعه کنید. وزیر خارجه آمریکا گفته بود تا دو هفته دیگر اقتصاد ایران متلاشی می‌شود. دو هفته تمام شد، اما اقتصاد ایران پویاتر شد، این موضوع را رئیس سازمان اقتصاد جهانی نیز می‌گوید ایران در یک ماه اخیر توانسته شرایط را کنترل کند و سال آینده از نظر اقتصادی سال درخشانی برای ملت ایران خواهد بود و به کوری چشم وزیر خارجه آمریکا رخ خواهد داد.

وی با اشاره به انتخابات پیش‌روی آمریکا و تلاش ترامپ برای تبلیغات انتخاباتی حزب خود اظهار کرد: ترامپ برای تبلیغات انتخاباتی حزبش بین مردم آمریکا رفته و سخنرانی می‌کند، اما مردم او را هو کرده و در یک سخنرانی، پنج بار سخنرانی او را قطع کردند. این به معنای نفرت از رئیس‌جمهور آمریکا است. محبوبیت رئیس‌جمهور آمریکا به زیر ۴۰ درصد رسیده است. وزیر خزانه‌داری نیز در کنگره آمریکا هم می‌شود و اجازه نمی‌دهند حرف بزند و سخنانش را قطع می‌کنند. این نهایت بی‌احترامی به اوست و البته او شایسته چنین بی‌احترامی هم هست.

چهار ناوگان آمریکایی فرار کردند و در چند صد کیلومتری ایران قرار گرفته اند

آیت الله خاتمی با اشاره به حضور ناوگان‌های آمریکایی در منطقه گفت: چهار ناوگان آمریکایی که برای جنگ با مردم ایران آمده بود، فرار کرده و در فاصله چند صد کیلومتری ایران قرار گرفته است. این یعنی ایران قدرتمند و عزیز و دشمنانش ذلیل و روسیاه ابدی هستند. ایران شجره طیبه‌ای است که ریشه در عمق جان‌ها و دل‌ها دارد. به فضل خدا ایران خار در چشم آمریکا و استخوان در گلوی آمریکا خواهد بود؛ تا زمانی که آمریکا در سرجای خود ننشسته و دست از شیطنت‌ها نکشیده است، ایران مقاوم درگیر خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به اعتراضات در کشور‌های غربی اظهار کرد: این روز‌ها اروپا درگیری‌ه با مردم است؛ درگیری‌هایی که از دانش‌آموزان شروع شد، معلمان و استادان و مردم به آنها پیوستند. موضوع این است که امکانات آموزشی در مدارس نداریم. فرانسه‌ای که گوش فلک را از حقوق بشر خود کر کرده است، پاسخ این اعتراضات را با گلوله می‌دهد و چشم کور می‌کند و جواب اعتراض‌ها را با قطع کردن دست می‌دهد؛ این است اروپا و لیبرال‌دموکراتیک غرب. همه اینها شعار است و حقوق بشرشان هم شعاری بیش نیست.

امام جمعه موقت تهران گفت: در اینجا باید برای آن بیچاره‌هایی که اسیر اینها هستند و غرب را گل‌وبلبل نشان می‌دهند، تأسف خورد؛ در غرب خبری نیست. آنچه خبر است، در ایران اسلامی قدرتمند وجود دارد.

به رئیس‌جمهور آذربایجان می‌گویم پیش از تو، رضاخان قلدر با حجاب در افتاد

وی در ادامه با اشاره به اعتراضات در جمهوری آذربایجان درباره ممنوعیت استفاده از حجاب در مدارس اظهار کرد: حجاب از مسائل فرعی گذشته و به یکی از مسائل اصلی تبدیل شده است. هر دولتی که بخواهد بگوید با اسلام ناب محمدی درگیر است، با حجاب مبارزه می‌کند. در آذربایجان شوروی سابق، حجاب در محیط‌های آموزشی و رسمی ممنوع می‌شود. امیدوارم این حرف‌ها را از نماز جمعه تهران بشنوند. این چه حرفی است که رئیس‌جمهور آذربایجان گفته ما نمی‌خواهیم نهاد‌های دینی باشند؟ شما صهیونیست‌ها را که با کلاه‌های کذایی‌شان رفت‌وآمد می‌کنند و مدرسه دارند و با آنها کاری ندارید، اما با چادر کار دارید؟

آیت الله خاتمی گفت: به رئیس‌جمهور آذربایجان می‌گویم پیش از تو، رضاخان قلدر این کار را کرد. در سال ۱۳۱۴، به خاطر حجاب صد‌ها نفر از مردم را کشت، اما سرانجام خودش چه شد؟ اربابانش او را ذلیلانه، سرافکنده و روسیاه از کشور بردند. سرانجام کسی که با خدا دربیفتد، همین است؛ درافتادن با حجاب، درافتادن با خداست. دست‌کم ۱۰ آیه قرآن کریم به‌صراحت درباره حجاب وجود دارد.

وی همچنین با اشاره به سپری شدن هفته نیروی انتظامی گفت: هفته نیروی انتظامی به پایان رسید، اما تکریم نیروی انتظامی پایان‌پذیر نیست. این عزیزان هر روز در دفاع از کشور و میهن اسلامی شهید تقدیم می‌کنند. در هفته گذشته، خانم دکتر نصرت افتخاری معاون فرهنگی نیروی انتظامی در سیستان و بلوچستان به شهادت رسید. به عزیزان نیروی انتظامی می‌گوییم که هفته نیروی انتظامی تمام شد، اما محبوبیت شما در دل و جان ما باقی است.

امروز نیرو‌های مسلح ما در تراز هستند

خطیب جمعه تهران همچنین با اشاره به سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ۲۴ مهرماه، سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز هست. این نهاد خدمات بسیاری به ارتش جمهوری اسلامی ارائه کرده است. امروز نیرو‌های مسلح ما در تراز هستند؛ ارتش، سپاه، بسیج، وزارت دفاع و نیروی انتظامی ما همگی در جایگاه شایسته‌ای هستند و یکی از دلایلش، حضور عقیدتی سیاسی است.

وی با اشاره به موفقیت‌های بین‌المللی ایرانیان اظهار کرد: افتخار می‌کنیم که ایرانیان در عرصه‌های ورزشی و علمی افتخار می‌آفرینند و مایه افتخار ملت ایران می‌شوند. آخرین نمونه این موفقیت‌ها، درخشش شش محقق پژوهشگاه رویان در فهرست ۲ درصدی دانشمندان برتر جهان است که واقعا مایه افتخار است. امیدواریم همان‌طور که این عزیزان در عرصه‌های علمی و ورزشی افتخارآفرینی کرده‌اند، در عرصه دینی و ارزش‌های دینی نیز در خط مقدم باشند.