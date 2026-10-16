مدیرکل بازرسی استان سمنان : دستاوردهای بازرسی ها به احقاق حقوق عامه و شهروندی و اصلاح امور و مبارزه با فساد منجر شده است .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت الاسلام رشید زاده به مناسبت سالروز تاسیس سازمان بازرسی کل کشور با تشریح اقدامات اداره کل بازرسی استان سمنان در یک سال اخیر گفت : در این مدن

۷۵۰ مورد پیشنهاد اصلاحی امور ارائه و منجر به اصلاح ساختار، رفتار و عملکرد شده است.

وی افزود: این اداره کل پارسال ۵ هزار میلیارد تومان در بخش ریالی و ۷ هزار میلیارد تومان در حوزه ارزی اثر بخشی مالی داشته است.

وی با اشاره به افزایش چتر نظارتی در همه حوزه‌ها گفت: کشف مصوبات غیر قانونی و ابطال آن، حمایت از تولید، تثبیت اشتغال پایدار و رفع تصرف اراضی ملی بخش‌هایی از این نظارت هاست