«جو ویلسون»، عضو کنگره آمریکا، از انتخاب «لیث الخزعلی» به عنوان معاون نخست‌وزیر عراق به شدت انتقاد کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از شفق نیوز، «جو ویلسون»، عضو کنگره آمریکا، روز پنج‌شنبه از تصمیم دولت عراق مبنی بر انتصاب «لیث الخزعلی» به عنوان معاون علی الزیدی نخست‌وزیر عراق به شدت انتقاد کرد.

پیش از این، پارلمان عراق در بخشی از فعالیت‌های خود، به انتصاب لیث الخزعلی به عنوان معاون نخست‌وزیر به همراه دو معاون دیگر و همچنین پر کردن ۱۱ پست وزارتخانه‌ای رای داده بود. ویلسون در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «لیث الخزعلی در فهرست‌های تروریستی قرار دارد. گروه "عصائب اهل حق" به رهبری قیس الخزعلی (برادر لیث الخزعلی)، آمریکایی‌ها و عراقی‌ها را به قتل رسانده است. این گروه چیزی از داعش کم ندارد و حتی ممکن است از آن بدتر باشد.»

ویلسون معتقد است که انتصاب الخزعلی «امر خشم‌آوری است، هرچند متأسفانه چندان هم غافلگیرکننده نیست» .

او افزود: ملت عراق با تمام طیف‌های خود، شایسته وضعیت بهتری هستند. این مقام آمریکایی در پایان یادداشت خود، خواستار «آزادی عراق از سلطه ایران» شد.