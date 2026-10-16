به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هماهنگ‌کننده عقیدتی سیاسی‌های ارتش در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به حضور مستمر مردم در میادین، آمادگی نیرو‌های مسلح و تحولات جنگ اخیر گفت: اگر دشمن بار دیگر دچار خطای محاسباتی شود، پاسخی سخت‌تر از گذشته دریافت خواهد کرد.

حجت‌الاسلام عیسی کیانی، هماهنگ‌کننده عقیدتی سیاسی‌های ارتش در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال‌وبختیاری، پیش از ظهر امروز در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه اصفهان در مصلای بزرگ امام خمینی (ره)، با اشاره به نام‌گذاری سالروز ولادت حضرت زینب (س) به نام روز پرستار افزود: یکی از شاخصه‌های اصلی حضرت زینب کبری (س)، رسیدگی به مجروحان و جست‌وجوی پیکر شهدا در واقعه کربلا بود. ایشان در کنار برادر بزرگوارشان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، با ایثار و مسئولیت‌پذیری در صحنه حضور داشتند و سیره ایشان الگویی از پرستاری، ولایت‌مداری و پایبندی به جبهه حق است.

وی همچنین با اشاره به حضور مردم در اجتماعات و میادین بیان کرد: مردم جمهوری اسلامی ایران در کنار نیرو‌های مسلح ایستاده‌اند و حضور مستمر آنان نشان‌دهنده پایبندی به ولایت و حمایت از کشور است. به گفته وی، این روحیه محدود به ایران نیست و در کشور‌های مختلف و حتی در شهر‌هایی مانند نیویورک و واشنگتن نیز افرادی با اندیشه‌های (از امام خمینی (ره) و رهبران انقلاب حضور دارند.

تجمع‌های هفت‌ماهه مردم

هماهنگ‌کننده عقیدتی سیاسی‌های ارتش در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به استمرار اجتماعات مردمی طی بیش از هفت ماه گذشته گفت: مردم به دعوت و رهنمود‌های رهبر انقلاب در خیابان‌ها و میادین حضور پیدا کرده‌اند و در کنار نیرو‌های مسلح، در برابر اقدامات دشمن ایستاده‌اند.

وی افزود: این حضور، از نگاه ما، نقش مهمی در ناکام گذاشتن اهداف دشمن داشته است و مردم با حفظ انسجام و حضور در صحنه، پشتیبانی خود را از نیرو‌های مسلح نشان داده‌اند.

تشکیل سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به پیشنهاد آیت‌الله خامنه‌ای

کیانی در ادامه با گرامیداشت سالروز تأسیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: در سال ۱۳۵۸، حدود یک سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی، آیت‌الله خامنه‌ای که در آن زمان عضو شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی بودند، به همراه جمعی از مسئولان و معتمدان، پیشنهاد تشکیل نهادی برای تقویت مبانی اعتقادی و دینی در ارتش را به امام خمینی (ره) ارائه کردند.

وی افزود: این پیشنهاد در ۲۳ مهرماه سال ۱۳۵۸ مطرح شد و روز بعد، ۲۴ مهرماه، به‌عنوان روز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران نام‌گذاری شد.

کیانی تقویت بنیه دینی و قرآنی کارکنان، ترویج احکام اسلامی، ارتقای روحیه سلحشوری و تقویت ولایت‌مداری را از مأموریت‌های اصلی این سازمان برشمرد و بیان کرد: سازمان عقیدتی سیاسی بر اساس مأموریت‌های قانونی خود، در ارتقای باور‌های دینی و تقویت روحیه معنوی کارکنان ارتش فعالیت می‌کند.

از مقاومت خرمشهر تا عملیات سرنوشت‌ساز دفاع مقدس

کیانی با اشاره به نقش نیرو‌های مسلح در هشت سال دفاع مقدس بیان داشت: تقویت روحیه رزمندگان و ایجاد آمادگی برای دفاع از کشور از جمله موضوعاتی بود که در آن دوران اهمیت ویژه‌ای داشت.

بازسازی توان موشکی ایران پس از جنگ ۱۲روزه

هماهنگ‌کننده عقیدتی سیاسی‌های ارتش در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال‌وبختیاری، با اشاره به تقابل نظامی اخیر ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: امروز علاوه بر آمریکا و رژیم صهیونیستی، کشور‌های دیگری نیز در حمایت از این جبهه حضور دارند؛ بااین‌حال، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران همچنان از ظرفیت دفاعی خود برخوردارند.

کیانی همچنین با اشاره به اظهارات منتسب به برخی مقام‌های امنیتی رژیم صهیونیستی درباره توان موشکی ایران پس از جنگ ۱۲روزه افزود: بر اساس این اظهارات، ایران توانسته است ظرفیت موشکی خود را به سطح پیش از جنگ بازگرداند.

وی افزود: از نگاه ما، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها قدرت بازدارندگی خود را حفظ کرده‌اند، بلکه توان دفاعی کشور نیز تقویت شده است؛ موضوعی که به گفته او، حاصل آمادگی ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

تنگه هرمز و تأکید بر تأمین حقوق ملت ایران

وی همچنین با اشاره به اظهارات اخیر فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران درباره تنگه هرمز گفت: موضع اعلام‌شده درباره این تنگه و ضرورت تأمین حقوق ملت ایران، همچنان پابرجاست.

هماهنگ‌کننده عقیدتی سیاسی‌های ارتش در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به مواضع دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره جنگ اخیر گفت: به اعتقاد ما، طرف آمریکایی در ارائه دستاوردی روشن از جنگ با مشکل مواجه شده و در توضیح نتایج آن برای کنگره و افکار عمومی آمریکا با دشواری روبه‌رو است.

کیانی با اشاره به آنچه شکست اهداف دشمن در جنگ اخیر خواند، تصریح کرد: تحولات اخیر را باید در چارچوب تقابل حق و باطل و اراده ملت‌ها بررسی کرد. وی با استناد به مفاهیم قرآنی، این تحولات را نشانه‌ای از ضرورت اعتماد به وعده‌های الهی و ایستادگی در برابر فشار‌ها دانست.

هشدار درباره تکرار خطای محاسباتی دشمن

کیانی با قدردانی از نیرو‌های ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بسیج تاکید کرد: امنیت کشور حاصل تلاش نیرو‌های مسلح و پشتیبانی مردم است و نباید از اهمیت این ظرفیت غافل شد.

وی با اشاره به حضور شبانه‌روزی مردم در اجتماعات و میادین گفت: مردم در شرایطی که دشمن تهدید‌های مختلفی را مطرح می‌کند، با حضور خود از انسجام کشور حمایت کرده‌اند و این همراهی در کنار تلاش نیرو‌های مسلح ادامه دارد.

کیانی بیان کرد: اگر دشمن بار دیگر دچار خطای محاسباتی شود، با پاسخی سخت مواجه خواهد شد؛ پاسخی که به گفته او، می‌تواند شدیدتر از ضربه‌ای باشد که در جنگ ۴۰روزه متحمل شده است.

تأکید بر نقش منطقه‌ای ارتش و مقابله با تجزیه‌طلبی

هماهنگ‌کننده عقیدتی سیاسی‌های ارتش در استان‌های اصفهان، یزد و چهارمحال‌وبختیاری با اشاره به تجربه جنگ‌های تحمیلی اظهار داشت: جنگ‌های اخیر بار دیگر توان و آمادگی ارتش جمهوری اسلامی ایران را در دفاع از کشور نشان داده است.

وی افزود: مأموریت ارتش تنها به حفظ امنیت داخلی محدود نمی‌شود و این نیرو در چارچوب مأموریت‌های خود، در امنیت منطقه نیز نقش‌آفرینی می‌کند.

کیانی با اشاره به تلاش دشمن برای دور کردن مردم از میادین و ایجاد ناآرامی و اختلاف در جامعه بیان کرد: طرح موضوع تجزیه‌طلبی و ایجاد اغتشاش، از جمله اقداماتی است که به اعتقاد ما با هدف تضعیف انسجام ملی دنبال می‌شود؛ اما وحدت مردم و آمادگی نیرو‌های مسلح می‌تواند این اهداف را ناکام بگذارد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ همبستگی ملی خاطرنشان کرد: ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران، فرماندهی انتظامی و بسیج در کنار مردم برای دفاع از کشور آمادگی دارند و ما با اتکا به این همراهی، خود را در مسیر دفاع از امنیت و تمامیت ارضی ایران مسئول می‌دانیم.