

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجید جودی، معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، از برنامه این بنیاد برای ساخت ۲۲۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح «خانه امید» در سال ۱۴۰۵ خبر داد.

وی گفت: عملیات ساخت بیش از ۹۲ هزار واحد آغاز شده است و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، شروع ساخت همه واحدهای پیش‌بینی‌شده تا پایان سال در دستور کار قرار دارد.

جودی افزود: هدف‌گذاری شده است حدود ۴۰ هزار واحد از این مجموعه تا پایان سال تکمیل و آماده بهره‌برداری شود.

به گفته وی، خانوارهای فاقد مسکن در دهک‌های درآمدی یک تا چهار می‌توانند در شهرهای کوچک، روستاها و روستاهای حاشیه شهرها از زمین رایگان بهره‌مند شوند.

معاون بنیاد مسکن از اختصاص تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با سود پنج درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله برای متقاضیان واجد شرایط خبر داد.

وی ادامه داد: خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، علاوه بر تسهیلات بانکی، امکان دریافت ۴۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض را دارند.

جودی تصریح کرد: برای متقاضیان کم‌درآمدی که تحت پوشش این نهادها نیستند نیز ۲۰۰ میلیون تومان از محل حساب ۱۰۰ امام (ره) کمک در نظر گرفته شده است.

وی تأکید کرد: تأمین بخشی از هزینه‌های باقی‌مانده با مشارکت خیران و مردم دنبال می‌شود تا روند تکمیل واحدهای مسکونی و تحویل آنها به خانوارهای هدف تسریع شود.