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بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از آغاز عملیات ساخت بیش از ۹۲ هزار واحد در قالب طرح «خانه امید» خبر داد؛ برنامهای که با هدف تأمین سرپناه برای خانوارهای فاقد مسکن در دهکهای یک تا چهار اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجید جودی، معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، از برنامه این بنیاد برای ساخت ۲۲۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح «خانه امید» در سال ۱۴۰۵ خبر داد.
وی گفت: عملیات ساخت بیش از ۹۲ هزار واحد آغاز شده است و بر اساس برنامهریزیها، شروع ساخت همه واحدهای پیشبینیشده تا پایان سال در دستور کار قرار دارد.
جودی افزود: هدفگذاری شده است حدود ۴۰ هزار واحد از این مجموعه تا پایان سال تکمیل و آماده بهرهبرداری شود.
به گفته وی، خانوارهای فاقد مسکن در دهکهای درآمدی یک تا چهار میتوانند در شهرهای کوچک، روستاها و روستاهای حاشیه شهرها از زمین رایگان بهرهمند شوند.
معاون بنیاد مسکن از اختصاص تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با سود پنج درصد و بازپرداخت ۲۰ ساله برای متقاضیان واجد شرایط خبر داد.
وی ادامه داد: خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی، علاوه بر تسهیلات بانکی، امکان دریافت ۴۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض را دارند.
جودی تصریح کرد: برای متقاضیان کمدرآمدی که تحت پوشش این نهادها نیستند نیز ۲۰۰ میلیون تومان از محل حساب ۱۰۰ امام (ره) کمک در نظر گرفته شده است.
وی تأکید کرد: تأمین بخشی از هزینههای باقیمانده با مشارکت خیران و مردم دنبال میشود تا روند تکمیل واحدهای مسکونی و تحویل آنها به خانوارهای هدف تسریع شود.