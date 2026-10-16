خطبه های نمازجمعه گرگان
تاکید امام جمعه گرگان بر هوشیاری در جنگ روایت ها
امام جمعه گرگان گفت : هوشیاری در جنگ روایتها یک ضرورت است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، امام جمعه گرگان در خطبه های نماز جمعه این شهر گفت: دشمنان جمهوری اسلامی ایران در جنایات اخیر خود، با بهرهگیری از صدها شبکه ماهوارهای به میدان جنگ روایتها آمدهاند و مقابله با این جریان، هوشیاری و آگاهی میطلبد ،جنگ تحمیلی اخیر ابعاد پیچیدهای دارد و دشمن در کنار اقدامات خصمانه خود، عرصه رسانه را نیز به میدان تقابل با جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده است.
نماینده ولیفقیه در گلستان افزود: جنایات و رفتارهای وحشیانه دشمن با عملیات رسانهای و روایتسازی همراه شده است و صدها شبکه ماهوارهای برای اثرگذاری بر افکار عمومی فعالیت میکنند؛ ازاینرو، شناخت اهداف این جریان و هوشیاری در برابر آن اهمیت اساسی دارد.
آیت الله سید کاظم نورمفیدی افزود :سالروز ولادت باسعادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت خدمات صادقانه و فداکاریهای قشر فرهیختهای است که با تکیه بر دانش، تعهد و مهرورزی، در مسیر حفظ جان و سلامت مردم گام برمیدارند.
وی به ابعاد شخصیتی این بانوی فداکار اسلام اشاره کرد و گفت :حضرت زینب کبری(س)، اسوه صبر، استقامت و مسئولیتپذیری، در واقعه بزرگ کربلا با پرستاری از مجروحان و حمایت از بازماندگان حادثه عاشورا، جلوهای ماندگار از ایثار و فداکاری را به نمایش گذاشت و با پاسداری از پیام نهضت حسینی، الگویی جاودانه برای خدمت به انسانها و دفاع از ارزشهای الهی شد.
نماینده ولی فقیه در گلستان اشاره کرد:پرستاران امروز کشور نیز با الهام از سیره آن بانوی بزرگوار، در بیمارستانها و مراکز درمانی، با وجود دشواریهای فراوان و فشارهای کاری، مسئولیت خطیر مراقبت از بیماران را بر عهده دارند و در شرایط عادی و بحرانی، با تلاش بیوقفه خود نقشی اساسی در حفظ سلامت و آرامش جامعه ایفا میکنند.
امام جمعه گرگان اضافه کرد:فداکاری پرستاران تنها به ارائه خدمات درمانی محدود نمیشود، بلکه حضور مسئولانه آنان در لحظات دشوار زندگی بیماران و خانوادههایشان، جلوهای از تعهد انسانی و اخلاق حرفهای است که شایسته بالاترین سطح قدردانی و حمایت اجتماعی است.
نماینده ولیفقیه در استان در بخش دیگری از سخنان خود، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع سلامت، از تلاشهای پرستاران در دورههای دشوار و شرایط بحرانی قدردانی کرد و افزود: خدمات این قشر در کنار سایر اعضای کادر درمان، سرمایهای ارزشمند برای نظام سلامت کشور و نشانهای روشن از مسئولیتپذیری و روحیه خدمتگزاری است.
امام جمعه گرگان با اشاره به مطالبات قانونی پرستاران گفت: قانون مربوط به تعرفهگذاری خدمات پرستاری از سال ۱۳۸۶ تصویب شده اما اجرای آن برای سالها با مشکلاتی از جمله نبود آییننامه اجرایی روبهرو است.
وی بر ضرورت پیگیری اجرای کامل این قانون تاکید کرد و افزود: دولت باید با عملیاتی کردن قوانین مربوط به تعرفه خدمات پرستاری و برطرف کردن موانع موجود، شرایطی فراهم کند که پرستاران از حقوق قانونی خود برخوردار شوند و با اطمینان و آرامش بیشتری به فعالیت ادامه دهند.
آیتالله نورمفیدی با اشاره به فرارسیدن روز تربیت بدنی و ورزش، بر ضرورت گسترش فرهنگ ورزش همگانی در میان همه گروههای سنی تاکید کرد و گفت: مردم باید تا زمانی که توانایی دارند، ورزش را در برنامه زندگی خود حفظ کنند و حتی پیادهروی روزانه نیز میتواند در این مسیر موثر باشد.
وی افزود: ورزش علاوه بر تقویت سلامت جسمی، به بهبود وضعیت روحی، افزایش نشاط و ارتقای کیفیت زندگی کمک میکند و اگر فرهنگ فعالیت بدنی در جامعه گسترش یابد، میتوان از بخشی از هزینههای سنگین دارو و درمان نیز کاست.