به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، امام جمعه گرگان در خطبه های نماز جمعه این شهر گفت: دشمنان جمهوری اسلامی ایران در جنایات اخیر خود، با بهره‌گیری از صدها شبکه ماهواره‌ای به میدان جنگ روایت‌ها آمده‌اند و مقابله با این جریان، هوشیاری و آگاهی می‌طلبد ، جنگ تحمیلی اخیر ابعاد پیچیده‌ای دارد و دشمن در کنار اقدامات خصمانه خود، عرصه رسانه را نیز به میدان تقابل با جمهوری اسلامی ایران تبدیل کرده است. ‌

نماینده ولی‌فقیه در گلستان افزود: جنایات و رفتارهای وحشیانه دشمن با عملیات رسانه‌ای و روایت‌سازی همراه شده است و صدها شبکه ماهواره‌ای برای اثرگذاری بر افکار عمومی فعالیت می‌کنند؛ ازاین‌رو، شناخت اهداف این جریان و هوشیاری در برابر آن اهمیت اساسی دارد. ‌

آیت الله سید کاظم نورمفیدی افزود :سالروز ولادت باسعادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار، فرصتی ارزشمند برای پاسداشت خدمات صادقانه و فداکاری‌های قشر فرهیخته‌ای است که با تکیه بر دانش، تعهد و مهرورزی، در مسیر حفظ جان و سلامت مردم گام برمی‌دارند.

وی به ابعاد شخصیتی این بانوی فداکار اسلام اشاره کرد و گفت :حضرت زینب کبری(س)، اسوه صبر، استقامت و مسئولیت‌پذیری، در واقعه بزرگ کربلا با پرستاری از مجروحان و حمایت از بازماندگان حادثه عاشورا، جلوه‌ای ماندگار از ایثار و فداکاری را به نمایش گذاشت و با پاسداری از پیام نهضت حسینی، الگویی جاودانه برای خدمت به انسان‌ها و دفاع از ارزش‌های الهی شد.

نماینده ولی فقیه در گلستان اشاره کرد:پرستاران امروز کشور نیز با الهام از سیره آن بانوی بزرگوار، در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، با وجود دشواری‌های فراوان و فشارهای کاری، مسئولیت خطیر مراقبت از بیماران را بر عهده دارند و در شرایط عادی و بحرانی، با تلاش بی‌وقفه خود نقشی اساسی در حفظ سلامت و آرامش جامعه ایفا می‌کنند.

امام جمعه گرگان اضافه کرد:فداکاری پرستاران تنها به ارائه خدمات درمانی محدود نمی‌شود، بلکه حضور مسئولانه آنان در لحظات دشوار زندگی بیماران و خانواده‌هایشان، جلوه‌ای از تعهد انسانی و اخلاق حرفه‌ای است که شایسته بالاترین سطح قدردانی و حمایت اجتماعی است.

نماینده ولی‌فقیه در استان در بخش دیگری از سخنان خود، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع سلامت، از تلاش‌های پرستاران در دوره‌های دشوار و شرایط بحرانی قدردانی کرد و افزود: خدمات این قشر در کنار سایر اعضای کادر درمان، سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام سلامت کشور و نشانه‌ای روشن از مسئولیت‌پذیری و روحیه خدمتگزاری است.