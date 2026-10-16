معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی از برگزاری مراسم ملی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی (ع) در آبان‌ماه امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان‌غربی از برگزاری مراسم ملی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی (ع) در آبان‌ماه امسال خبر داده و بر هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی برای برگزاری باشکوه این آیین تأکید کرد.

رسول مقابلی در جلسه هماهنگی این مراسم گفت: این رویداد با هدف پاسداشت خدمت پیرغلامان حسینی و ترویج فرهنگ عاشورا برگزار می‌شود و امسال آذربایجان‌غربی میزبان آن است.

وی همچنین تکریم پیرغلامان را اقدامی ارزشمند برای حفظ و انتقال فرهنگ عاشورا دانسته و با اشاره به تاکید استاندار آذربایجان‌غربی بر ضرورت تمرکز در رویداد‌های فرهنگی معرف ظرفیت‌های استان، خواستار برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی بین‌بخشی و مشارکت دستگاه‌های مرتبط شد.

در این جلسه نحوه اجرای برنامه‌ها و تمهیدات لازم برای برگزاری مطلوب مراسم بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.