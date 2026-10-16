آیت‌الله سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه قم خطاب به مسئولان تصریح کرد: باید با تأسی به سیره امیرالمؤمنین و حضرت زینب سلام‌الله علیهما، با اقتدار در برابر دشمن سخن بگوییم و در دفاع از حقوق مردم و مقابله با بدعهدی‌ها و جنایت‌های دشمنان کوتاهی نکنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت‌الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم با تبریک ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار به سیره حضرت زینب سلام‌الله علیها اشاره کرد و گفت: باید خود و نسل آینده را با الگو از آن حضرت به‌گونه‌ای تربیت کنیم که در مواجهه با تبلیغات دشمن، در دفاع از اسلام و ارزش‌های دینی دچار ضعف و تردید نشویم.

وی افزود: حضرت زینب سلام‌الله علیها با اقتدا به پدر و مولای خود، با بیانی رسا در برابر ظالمان ایستاد و از مظلومان دفاع کرد.

امام جمعه قم خطاب به مسئولان تصریح کرد: باید با تأسی به سیره امیرالمؤمنین و حضرت زینب (سلام‌الله علیهما)، با اقتدار در برابر دشمن سخن بگوییم و در دفاع از حقوق مردم و مقابله با بدعهدی‌ها و جنایت‌های دشمنان کوتاهی نکنیم.

آیت‌الله سعیدی با اشاره به اقتدار نیرو‌های مسلح و حضور مردم بصیر، ایثارگر و همیشه در صحنه، خدمت‌رسانی به مردم و ایستادگی در برابر دشمنان را از وظایف مهم مسئولان دانست و بر ضرورت برخورد مقتدرانه با بدعهدان و جنایتکاران تأکید کرد.

وی در ادامه با تأکید بر حمایت همه‌جانبه از جبهه مقاومت گفت: امروز باید با تأسی به حضرت زینب (سلام‌الله علیها)، از نیرو‌های مقاومت، مردم مظلوم لبنان و حزب‌الله، مردم مقاوم فلسطین و غزه و همچنین مردم قهرمان و رزمنده یمن در برابر استکبار جهانی و متجاوزان منطقه‌ای حمایت کنیم.

امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه حضرت زینب (سلام‌الله علیها) تنها یک نام نیست، بلکه الگویی جامع برای نهضت اسلامی است، افزود: آن حضرت در عرصه امر به معروف و نهی از منکر و همچنین پاسداری از عفاف و حجاب، الگویی برجسته برای جامعه اسلامی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اهمیت عفاف و حجاب در جامعه تصریح کرد: هنگامی که عفاف، حجاب و حیا هدف تهاجم دشمن قرار می‌گیرد، مرز‌های اعتقادی و اخلاقی جامعه در معرض آسیب قرار می‌گیرد؛ ازاین‌رو مسئولان و خانواده‌ها نباید اجازه بدهند این تهاجم به محیط خانواده، ادارات و اجتماع راه پیدا کند.

آیت‌الله سعیدی همچنین با انتقاد از محدودیت‌های اعمال‌شده در زمینه حجاب در جمهوری آذربایجان، به وضعیت دختران محجبه و اخراج برخی دانش‌آموزان از مدارس این کشور اشاره کرد و بر ضرورت صیانت از ارزش‌های دینی و اخلاقی تأکید کرد.

امام جمعه قم در پایان، قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی ایران را در شرایط خاص دیپلماسی کشور و در نزدیکی هتل متعلق به دونالد ترامپ، نمادی از دیپلماسی ورزشی و روحیه استکبارستیزی قهرمانان ایرانی در عرصه بین‌المللی دانست و این موفقیت را تبریک گفت.