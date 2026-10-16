به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین متقی‌فر در جریان بازدید از اردو‌های تربیتی «تا اوج» در اردوگاه ثامن‌الائمه (ع) مشهد مقدس و سخنرانی در جمع شرکت‌کنندگان، بر ضرورت توجه به ابعاد فرهنگی و تربیتی توانمندسازی مددجویان تأکید کرد.

وی با بیان اینکه توانمندسازی واقعی تنها به حمایت‌های مادی و اقتصادی محدود نمی‌شود، گفت: زمانی می‌توانیم از موفقیت برنامه‌های حمایتی سخن بگوییم که فرزندان خانواده‌های تحت حمایت، به توانایی‌های خود ایمان داشته باشند، هویت دینی و اجتماعی خود را بشناسند و با امید و انگیزه برای ساختن آینده‌ای روشن تلاش کنند.



معاون امور فرهنگی کمیته امداد از آغاز اردو‌های فرهنگی و تربیتی «تا اوج» با مشارکت ۴ هزار نفر از مددجویان تحت حمایت در مشهد مقدس خبر داد و گفت: این اردو‌ها فرصتی ارزشمند برای تقویت هویت دینی، افزایش خودباوری، امیدآفرینی و شکوفایی استعداد‌های نسل نوجوان و جوان است.

متقی‌فر با اشاره به اهداف طرح «تا اوج» افزود: این اردو‌ها صرفاً برنامه‌هایی تفریحی نیستند، بلکه بستری برای تربیت نسلی مسئولیت‌پذیر، باانگیزه، مؤمن و توانمند به شمار می‌روند که بتواند با تکیه بر استعداد‌ها و ظرفیت‌های خود، مسیر رشد و پیشرفت را طی کند.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های شبکه فعالیت‌های تربیتی استان‌ها گفت: یکی از رویکرد‌های مهم طرح «تا اوج»، بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در استان‌ها، تقویت ارتباط و تعامل میان مجموعه‌های فعال تربیتی و ایجاد انسجام در برنامه‌های فرهنگی است. این هم‌افزایی می‌تواند زمینه تبادل تجربیات موفق، استفاده بهینه از ظرفیت‌های استانی و استمرار فعالیت‌های تربیتی پس از پایان اردو‌ها را فراهم کند.

وی در پایان افزود: نگاه کمیته امداد به فعالیت‌های فرهنگی، نگاهی آینده‌ساز است و تلاش می‌کنیم با تقویت شبکه فعالیت‌های تربیتی در سراسر کشور، در کنار حمایت‌های معیشتی، زمینه رشد فکری، معنوی و اجتماعی فرزندان خانواده‌های تحت حمایت را فراهم کنیم تا این عزیزان با اعتمادبه‌نفس و شناخت توانمندی‌های خود، نقش مؤثری در آینده جامعه ایفا کنند.