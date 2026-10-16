به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این قسمت از سریال به کارگردانی سیدجمال سیدحاتمی، تهیه‌کنندگی پرویز امیری و نویسندگی حسن هدایت، مخاطبان را به دل پرونده‌ای جنایی در سال‌های پایانی حکومت پهلوی اول می‌برد که در آن، کارآگاه علوی برای کشف راز قتل‌ها باید نخست نام ده قربانی را شناسایی کند.

مجموعه تلویزیونی «کارآگاه علوی ۳» در قسمت نهم با عنوان «بادبادک»، مخاطبان را به دل یکی از پرونده‌های جنایی سال‌های پایانی حکومت پهلوی اول می‌برد؛ پرونده‌ای که در کنار معمای قتل، نشانه‌هایی از مناسبات قدرت، تحولات سیاسی و زندگی مردم آن دوران را نیز بازتاب می‌دهد.

تکرار این قسمت روز بعد در ساعت‌های ۱:۳۰ بامداد و ۱۵:۱۵ روی آنتن می‌رود.