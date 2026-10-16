معاون وزیر راه و شهرسازی، بر تعیین تکلیف دارایی‌های شرکت‌های استانی، جذب سرمایه‌گذاران و تقویت همکاری با شهرداری‌ها برای شتاب‌بخشی به نوسازی بافت‌های ناکارآمد شهری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی، در نشست با مدیران عامل شرکت‌های عمران و مسکن‌سازان استان‌ها، بر ضرورت تسریع در اجرای برنامه‌های بازآفرینی شهری تأکید کرد.

وی، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تشکل‌های مردمی، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی را برای پیشبرد طرح‌های نوسازی ضروری دانست.

نبیان با اشاره به نقش شرکت‌های استانی در احیای بافت‌های فرسوده، خواستار تحرک‌بخشی به طرح‌های کم‌پیشرفت و فراهم‌کردن زمینه ورود سازندگان و سرمایه‌گذاران واجد صلاحیت شد.

سرپرست شرکت بازآفرینی شهری ایران، تعیین تکلیف املاک و مستغلات شرکت‌های استانی و شفاف‌سازی وضعیت دارایی‌های آنها را از اولویت‌های اجرایی برشمرد.

وی افزود: منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌ها باید برای تأمین مالی پایدار و بهبود شرایط سکونت در محله‌های هدف بازآفرینی به کار گرفته شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین هماهنگی بیشتر شرکت‌های استانی با ادارات کل راه و شهرسازی را برای هم‌راستایی برنامه‌های نوسازی با سیاست‌های تأمین مسکن ضروری دانست.

نبیان با اشاره به محرومیت برخی مناطق شهری، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بلااستفاده و هدایت منابع و اموال شرکت‌ها در مسیر رفع محرومیت تأکید کرد.

وی از مدیران شرکت‌ها خواست بدون تأخیر، پیشنهادها و مسائل اجرایی خود را مطرح کنند و مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها نیز تعامل با این شرکت‌ها را گسترش دهند.

در این نشست، مدیران عامل شرکت‌های عمران و مسکن‌سازان استان‌ها گزارشی از پیشرفت فیزیکی طرح‌های محله‌محور، وضعیت تملک و آزادسازی معابر و مشکلات تأمین منابع مالی ارائه کردند.

این نشست با حضور محمد جمور، عضو هیئت‌مدیره شرکت بازآفرینی شهری ایران، با هدف هماهنگی بیشتر در اجرای برنامه‌های نوسازی و تقویت همکاری میان مجموعه‌های مسئول برگزار شد.