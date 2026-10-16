به منظور آشنایی دانش‌آموزان با ارزش‌های تغذیه‌ای و نقش حیاتی تخم‌مرغ در رشد جسمانی و ذهنی، جشنواره آشپزی با تخم‌مرغ در مدارس دخترانه بخش جوادآباد شهرستان ورامین برگزار شد. ‌

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تخم‌مرغ به عنوان یکی از غنی‌ترین منابع پروتئین و ویتامین، نقشی حیاتی در سلامت و رشد نسل آینده ایفا می‌کند. در همین راستا و در شرایطی که تولید این ماده پروتئینی در کشور پایدار و زنجیره تأمین آن به‌طور مدیریت‌شده در دسترس است، جشنواره‌ای با محوریت معرفی فواید تخم‌مرغ در مدارس دخترانه بخش جوادآباد شهرستان ورامین برپا گردید.

در این برنامه، با برگزاری جشنواره آشپزی، ضرورت آگاهی دانش‌آموزان از ارزش‌های تغذیه‌ای این ماده غذایی برجسته شد تا علاوه بر حمایت از تولید داخلی، فرهنگ تغذیه سالم در محیط‌های آموزشی نهادینه شود.