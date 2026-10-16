به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رسول بابایان افزود: در این بازه زمانی عمده مشاوره‌های ارائه‌شده در حوزه‌های مختلف از جمله مسائل زناشویی، تربیت فرزند و تحصیلی به متقاضیان ثبت شده است.

وی افزود: در حال حاضر ۹۸ مرکز مشاوره بهزیستی در سطح استان فعالیت دارند و امکان دریافت خدمات مشاوره‌ای به‌صورت حضوری نیز فراهم است.

مدیرکل بهزیستی آذربایجان‌غربی با اشاره به فعالیت مرکز مشاوره حضوری در محوطه اداره‌کل بهزیستی در ارومیه، ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد مراجعان از خدمات مشاوره‌ای ارائه‌شده رضایت دارند و روند دریافت مشاوره را ادامه می‌دهند.

بابایان با تأکید بر اهمیت دسترسی به خدمات مشاوره‌ای، اظهار کرد: سلامت روان بخش مهمی از سلامت عمومی افراد است و مشکلات روان‌شناختی، در صورت بی‌توجهی، می‌توانند بر روابط خانوادگی، عملکرد شغلی و تحصیلی و کیفیت زندگی افراد تأثیر بگذارند. دریافت مشاوره در زمان مناسب می‌تواند به افراد کمک کند تا مسائل و تعارض‌های خود را بهتر بشناسند و برای مدیریت آن‌ها راهکارهای مؤثرتری پیدا کنند.

مدیرکل بهزیستی استان خاطرنشان کرد: خط مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ بهزیستی با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات مشاوره‌ای و روان‌شناختی فعالیت می‌کند و امکان دریافت راهنمایی در زمینه مسائل فردی، خانوادگی و اجتماعی را فراهم می‌سازد.

وی اظهار کرد: مشاوره می‌تواند در پیشگیری از تشدید اختلافات خانوادگی، بهبود مهارت‌های ارتباطی میان زوجین و والدین و فرزندان و افزایش توانایی افراد در مواجهه با فشارهای روانی نقش داشته باشد. استفاده از خدمات مشاوره‌ای لزوماً به معنای وجود اختلال روانی نیست، بلکه فرصتی برای شناخت بهتر خود، تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر و یادگیری شیوه‌های سالم‌تر مواجهه با چالش‌های زندگی است.