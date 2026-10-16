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مدیرکل بهزیستی آذربایجانغربی از برقراری بیش از ۳۱ هزار تماس با خط تلفنی مشاوره ۱۴۸۰ این سازمان در نیمه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رسول بابایان افزود: در این بازه زمانی عمده مشاورههای ارائهشده در حوزههای مختلف از جمله مسائل زناشویی، تربیت فرزند و تحصیلی به متقاضیان ثبت شده است.
وی افزود: در حال حاضر ۹۸ مرکز مشاوره بهزیستی در سطح استان فعالیت دارند و امکان دریافت خدمات مشاورهای بهصورت حضوری نیز فراهم است.
مدیرکل بهزیستی آذربایجانغربی با اشاره به فعالیت مرکز مشاوره حضوری در محوطه ادارهکل بهزیستی در ارومیه، ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد مراجعان از خدمات مشاورهای ارائهشده رضایت دارند و روند دریافت مشاوره را ادامه میدهند.
بابایان با تأکید بر اهمیت دسترسی به خدمات مشاورهای، اظهار کرد: سلامت روان بخش مهمی از سلامت عمومی افراد است و مشکلات روانشناختی، در صورت بیتوجهی، میتوانند بر روابط خانوادگی، عملکرد شغلی و تحصیلی و کیفیت زندگی افراد تأثیر بگذارند. دریافت مشاوره در زمان مناسب میتواند به افراد کمک کند تا مسائل و تعارضهای خود را بهتر بشناسند و برای مدیریت آنها راهکارهای مؤثرتری پیدا کنند.
مدیرکل بهزیستی استان خاطرنشان کرد: خط مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ بهزیستی با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات مشاورهای و روانشناختی فعالیت میکند و امکان دریافت راهنمایی در زمینه مسائل فردی، خانوادگی و اجتماعی را فراهم میسازد.
وی اظهار کرد: مشاوره میتواند در پیشگیری از تشدید اختلافات خانوادگی، بهبود مهارتهای ارتباطی میان زوجین و والدین و فرزندان و افزایش توانایی افراد در مواجهه با فشارهای روانی نقش داشته باشد. استفاده از خدمات مشاورهای لزوماً به معنای وجود اختلال روانی نیست، بلکه فرصتی برای شناخت بهتر خود، تصمیمگیری آگاهانهتر و یادگیری شیوههای سالمتر مواجهه با چالشهای زندگی است.