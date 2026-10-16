به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ پدرشهید والامقام جاویدالاثر علیرضا فروت پس از ۴۳ سال فراق آسمانی شد و به دیدار فرزند سهیدش شتافت.به دیدار فرزند شهیدش شتافت.

شهید جاویدالاثر علیرضا فروتن دوم اسفند ۱۳۴۴ در شهرستان کاشان چشم به جهان گشود و به عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت. دوم مرداد ۱۳۶۲ در عملیات والفجر ۲ در پیرانشهر به شهادت رسید. اثری از پیکرش تاکنون به دست نیامده است. مزار یادبود این شهید بزرگوار در گلزار شهدای دارالسلام زادگاهش قرار دارد.

مراسم بزرگداشت هم بعدازنمازمغرب وعشا تا ساعت ۲۰ در خیابان آیت الله سعیدی (خیابان نطنز)، حسینیه مجتبویون (ع) برگزار می شود.