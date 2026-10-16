اعضای کمیته مدیریت بحران سمنان، میزان آمادگی دستگاه‌های امدادی و خدمات رسان این شهرستان برای مقابله با خسارت‌های احتمالی پدیده النینو را سنجیدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مهدی صمیمیان فرماندار سمنان در این جلسه گفت: لایروبی رودخانه برای پیشگیری از خسارت‌ها ضروری است.

صمیمیان افزود: نیرو‌های امدادی، خدماتی و درمانی باید برای روز‌های پر بارش پاییزی از اواخر مهر آماده باشند.

سازمان جهانی هواشناسی ۷۰ تا ۱۰۰ درصد وقوع پدیده النینو در استان سمنان را پیش بینی کرده است. این پدیده از اواخر مهر ماه در استان سمنان آغاز می‌شود و تا اوایل دی ماه ادامه دارد. بارش‌ها در استان سمنان به صورت باران است و به علت رگباری و ناگهانی بودن آن احتمال جاری شدن سیلاب وجود دارد.