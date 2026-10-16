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طرح ارتقای زیرساختهای ارتباطی در روستای آقکند شهرستان لیلان با اعتبار ۹ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این طرح با هدف بهبود پوشش تلفن همراه و توسعه دسترسی به اینترنت پرسرعت در روستای آقکند اجرا شده است.
با بهرهبرداری از این طرح، زمینه برای بهبود کیفیت آنتندهی تلفن همراه و دسترسی بهتر اهالی به خدمات اینترنتی فراهم شده است.
توسعه زیرساختهای ارتباطی در مناطق روستایی، نقش مهمی در تسهیل ارتباطات، دسترسی به خدمات الکترونیکی و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان دارد.