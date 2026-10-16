به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،مهرداد محمدزاده افزود: بخش مهمی از این زکات جمع آوری شده در راستای محرومیت زدایی هزینه شده است.

وی اضافه کرد: توسعه زیرساخت‌های مردمی برای جمع‌آوری و مدیریت زکات بسیار ضروری است و باید به این سمت با سرعت حرکت کنیم.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجان غربی ادامه داد: با ایجاد خانه‌های زکات در روستاهای استان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی می توانیم از منابع و برکات خدادادی این منطقه در راستای گسترش فرهنگ زکات و حمایت هرچه بیشتر از محرومان و نیازمندان استفاده کنیم.