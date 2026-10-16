به مناسبت گرامیداشت سالروز ولادت حضرت زینب (س)، جشنواره غذا‌های محلی با مشارکت ۱۲ پایگاه بسیج در ایستگاه ۲۸۹، در میدان شهر شیرگاه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، به مناسبت گرامیداشت سالروز ولادت حضرت زینب (س)، جشنواره غذا‌های محلی با حضور و مشارکت ۱۲ پایگاه بسیج در ایستگاه ۲۸۹، در میدان شهر شیرگاه برگزار شد.

‌سرهنگ شالیکار، فرمانده سپاه ناحیه سوادکوه شمالی، در این مراسم با اشاره به جایگاه والای حضرت زینب (س)، هدف از برگزاری این جشنواره را ترویج فرهنگ تغذیه سالم و ارتقای سلامت جامعه دانست.

وی تأکید کرد: بازگشت به سفره‌های محلی و استفاده از غذا‌های سنتی، علاوه بر حفظ میراث فرهنگی، گامی مؤثر در جهت پیشگیری از بیماری‌ها و ترویج سبک زندگی سالم در میان شهروندان است.

‌در این جشنواره، ۱۲ پایگاه بسیج با آماده‌سازی متنوع‌ترین غذا‌های بومی و محلی، توانمندی‌های خانگی و فرهنگی منطقه را به نمایش گذاشتند. این برنامه با استقبال گسترده مردم شیرگاه همراه بود و بستری برای تعاملات اجتماعی و آشنایی نسل جوان با فرهنگ تغذیه سنتی فراهم آورد.