امیرمحمد رستم‌پور، نماینده وزن ۸۰ کیلوگرم کشورمان در مسابقات بوکس جوانان جهان، نماینده رژیم صهیونیستی را به رسمیت نشناخت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات بوکس جوانان جهان با حضور بیش از ۵۰۰ بوکسور از ۶۹ کشور از امروز جمعه (۲۴ مهر) در شهر بودوا مونته‌نگرو آغاز شده است.

قرعه‌کشی این رقابت‌ها روز گذشته برگزار شد و امیرمحمد رستم‌پور نماینده وزن ۸۰ کیلوگرم کشورمان، در جدول مسابقات با نماینده رژیم صهیونیستی روبه‌رو شد.

رستم‌پور با توجه به حضور نماینده رژیم صهیونیستی در جدول و قرار گرفتن این بوکسور در مسیر نخستین مبارزه‌اش، از ادامه حضور در مسابقات انصراف داد و حاضر به رویارویی با نماینده رژیم صهیونیستی نشد.

به این ترتیب، نماینده کشورمان ضمن انصراف از ادامه رقابت‌ها، نماینده رژیم صهیونیستی را به رسمیت نشناخت.

رستم پور نشان برنز مسابقات قهرمانی آسیا قزاقستان در رده سنی جوانان و برنز مسابقات قهرمانی آسیا العین امارات در رده سنی نوجوانان را در کارنامه ورزشی خود دارد.