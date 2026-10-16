مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی با اشاره به افتتاح شبکه پایاب سد کرم‌آباد با حضور استاندار آذربایجان‌غربی در روز گذشته گفت: با تحقق این امر، اراضی پنج هزار و ۱۷۶ هکتاری پایاب این سد صاحب آب پایدار شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مجید رستگاری افزود: برای اجرای این طرح ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده که البته ارزش به‌روز آن افزون بر ۲۸ هزار میلیارد ریال است.

وی اضافه کرد: این طرح با فراهم‌کردن زمینه استفاده بهینه از منابع آب، نقش مؤثری در ارتقای بهره‌وری کشاورزی، افزایش تولید محصولات، تقویت امنیت غذایی و توسعه اقتصادی و اجتماعی شمال آذربایجان‌غربی خواهد داشت.

وی ادامه داد: همچنین اهتمام ویژه داریم تا با اجرای این طرح زمینه توسعه اشتغال پایدار و بهبود معیشت کشاورزان فراهم شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی اظهار کرد: افتتاح شبکه آبیاری و زهکشی پایاب سد کرم‌آباد، گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های آبی شمال استان و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت رودخانه ارس است.