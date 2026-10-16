۱۷۶ عدد کارت سوخت و یک مخزن فلزی غیرمجاز از یک خودروی حامل سوخت قاچاق در شهرستان سیریک کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس دادگستری شهرستان سیریک در تشریح جزئیات این خبر گفت: مأموران انتظامی شهرستان سیریک در بازرسی از خودرو‌های عبوری موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ حامل سوخت قاچاق شدند که دارای۱۷۶ عدد کارت سوخت و یک مخزن فلزی غیرمجاز بود.

محمدرضا محمدی یادآور شد: همچنین تحقیقات تکمیلی برای شناسایی سرشبکه‌ها و سایر همدستان احتمالی متهم دستگیر شده ادامه دارد.