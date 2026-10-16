به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، داود میر نژاد، دبیر اجرایی طرح اردوی جان فدایان در سفر به جزیره هرمز گفت، این شمار از جان فدایان بسیجی، در هیات‌های مذهبی سی استان کشور نیز، در زمره فعالان و اثر گذاران فرهنگی و اجتماعی هستند و هر یک از آنان، پس از بازگشت، درباره نبرد هرمز و مسیر اقتدار با مردم شهرستان‌های خود سخن می‌گویند.

جان فدایان بسیجی در ساحل جزیره هرمز، تجمع اقتدار برگزار کردند و با حمایت از رزمندگان در میدان، برای پیوستن به مدافعان جزیره‌های خلیج فارس و نوار مرزی و ساحلی هرمزگان، اعلام آمادگی کردند.

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