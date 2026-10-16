به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، با حضور جمعیتی از نوجوانان و مسئولان ارشد نهاد‌های اجرایی و نظامی، آیین اختتامیه طرح تابستانه «جوانه‌های امید» در شهرستان سوادکوه شمالی برگزار شد. این طرح که با هدف پرورش استعداد‌های جوان و ارتقای سطح مهارت‌های آنان طراحی شده بود، پس از گذراندن دوره‌های آموزشی و تفریحی، با موفقیت به پایان رسید.

طرح «جوانه‌های امید» با تمرکز بر سه محور اصلی «فرهنگی، مذهبی و اجتماعی» اجرا شد. هدف این برنامه، ایجاد بستری پویا برای رشد نسل نوجوان در ایام تابستان و تبدیل این دوران به فرصتی برای شکوفایی استعداد‌های نهفته بود. در این دوره، نوجوانان علاوه بر یادگیری مهارت‌های کاربردی، از تجربه‌های تفریحی و آموزه‌های اجتماعی بهره‌مند شدند.

در مراسم اختتامیه که با حضور فرمانده سپاه ناحیه، مسئول نمایندگی سپاه و رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان سوادکوه شمالی برگزار شد، مسئولان حاضر بر اهمیت همکاری‌های مشترک میان نهاد‌های مختلف تأکید کردند.

در این نشست خاطرنشان شد:هم‌افزایی میان سپاه پاسداران و آموزش و پرورش، گامی استراتژیک در جهت تربیت نسلی بصیر، متعهد و پویا است؛ نسلی که با برخورداری از مهارت‌های روز و پایبندی به ارزش‌ها، می‌تواند در آینده‌ای نزدیک، نقش کلیدی در توسعه و پیشرفت منطقه ایفا کند.

در پایان این مراسم، ضمن تقدیر از تلاش بی‌دریغ مربیان و تعهد نوجوانان شرکت‌کننده، گواهینامه‌های پایان دوره و هدایای ویژه‌ای به نوجوانان برگزیده اهدا شد تا انگیزه‌ای برای ادامه مسیر رشد و یادگیری آنها باشد.