مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: تا اواسط روز یکشنبه جریانات مرطوب جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی خواهد شد و احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق در ارتفاعات وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد سبزه زاری اظهار داشت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، تا اواسط روز یکشنبه جریانات مرطوب جنوبی سبب افزایش رطوبت و شرجی و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در سواحل، نیمه جنوبی، بخش‌های مرکزی، غربی و بویژه جاده‌های مواصلاتی تا مرکز استان خواهد شد.

وی افزود: تا اواسط هفته آینده با توجه به شرایط ناپایداری جو و انباشت رطوبت در منطقه و استان، افزایش ابر در اغلب نقاط استان و احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق در ارتفاعات استان و وزش باد متوسط در برخی نقاط به ویژه مناطق شمال غربی، غربی، جنوبی و جنوب شرقی مورد انتظار است.

به گفته سبزه زاری؛ طی فردا روند کاهش یک تا ۲ درجه‌ای دما در سطح استان پیش بینی می‌شود.

مدیر کل هواشناسی خوزستان ادامه داد: در شبانه روز گذشته رامشیر با دمای ۴۲.۴ و ایذه با دمای ۱۷.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۴۰.۷ و کمینه دمای ۲۱.۱ درجه سانتیگراد رسیده است.