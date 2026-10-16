استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های گردشگری و حفاظت از آثار تاریخی منطقه گفت: پس از تکمیل و افتتاح بارگاه شمس تبریزی، تپه تاریخی حسنلو و روستای گردشگری آن در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای استان قرار گرفته‌اند، چرا که از ظرفیت‌های رونق گردشگری در منطقه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،رضا رحمانی روز جمعه در جلسه بررسی مشکلات روستای گردشگری حسنلو، با اشاره به پیشینه تمدنی چند هزارساله حسنلو و جام زرین مشهور آن، افزود: اقدامات انجام شده تاکنون متناسب با ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری این منطقه نبوده و تهیه طرح جامع کارشناسی برای توسعه گردشگری، ساماندهی روستا و تداوم کاوش‌های باستان‌شناسی ضرورت دارد.

وی با تأکید بر رفع موانع موجود در مسیر ثبت جهانی روستای حسنلو و مسجد جامع ارومیه، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که برای احیای دریاچه ارومیه تلاش می‌کنیم، باید در حفاظت، معرفی و صیانت از میراث تاریخی و ملی استان نیز اهتمام جدی داشته باشیم.

استاندار آذربایجان‌غربی از برنامه‌ریزی برای افتتاح فاز نخست طرح توسعه روستای حسنلو و پیگیری فاز دوم آن نیز خبر داده و افزود: ایجاد و تکمیل زیرساخت‌هایی نظیر راه دسترسی، سرویس‌های بهداشتی، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، مراکز عرضه صنایع‌دستی و خدمات فرهنگی از نیازهای اساسی منطقه است.

رحمانی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی سد و تالاب حسنلو برای توسعه گردشگری و ورزش روئینگ، اضافه کرد: از توان دستگاه‌های اجرایی و جذب سرمایه‌گذار برای تسریع در اجرای طرح‌های توسعه‌ای منطقه استفاده خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم، افزود: حسنلو از ظرفیت‌های کم‌نظیر تاریخی، فرهنگی و طبیعی استان است و باید با برنامه‌ریزی جامع و اقدامات عملی، زمینه رونق گردشگری، معرفی شایسته این میراث ارزشمند و توسعه اقتصادی منطقه را فراهم کنیم.