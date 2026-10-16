روز پرستار فرصتی برای قدردانی از فداکاری‌های آنان ، به‌ویژه در جنگ تحمیلی اخیر و شیوع کروناست که تصاویر ماندگاری از شجاعت، ازخودگذشتگی و تلاش بی‌وقفه آنان در حافظه مردم ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، پرستاران قهرمانان بی‌ادعای عرصه سلامت، در روز‌های جنگ و بحران همواره در خط مقدم نجات جان انسان‌ها ایستاده‌اند از دوران دفاع مقدس تا جنگ رمضان و جنگ دوازده‌روزه، آنان که با دستانی مهربان و قلب‌هایی سرشار از امید، مرهم زخم مجروحان شدند و در این مسیر، شهدایی نیز تقدیم کردند.

در روز‌هایی که صدای انفجار آرامش شهر‌ها را برهم می‌زند و چشم‌های نگران، در انتظار خبری از عزیزانشان می‌ماند این پرستاران‌اند که در راهرو‌های بیمارستان‌ها، آغوش امن مجروحان و پناه بی‌پناهان می‌شوند.

آنان که گاه از خستگی و دلتنگی می‌گذرند تا جانی دوباره به زندگی ببخشند و گاه در مسیر نجات جان هم‌وطنان شان، خود به مقام شهادت می‌رسند.